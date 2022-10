"Architektonisches Highlight" - Kaufbeurer Polizei bekommt eine neue Dienststelle

Die 90 Beschäftigten der Polizei Kaufbeuren bekommen für 21 Millionen Euro eine neue Heimat. Warum der erste Spatenstich mehr als nur einen Baubeginn markiert.

04.10.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Wer Gebäude Stück für Stück in die Höhe wachsen sehen mag, wird die nächste Zeit in der Kaufbeurer Moosmangstraße seine helle Freude haben. Dort befindet sich nun eine in jeder Hinsicht besondere Baustelle. Bis Ende 2025 entsteht dort die neue Dienststelle für die Schutz- und Kriminalpolizei. Ein Gebäude, das der Freistaat Bayern nach vielen Jahren des fachlichen und politischen Hin und Her für knapp 21 Millionen Euro bauen lässt. „Bestens angelegtes Geld“, sagte Dr. Dominikus Stadler, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, beim ersten symbolischen Spatenstich am Dienstag.

