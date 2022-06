Action-Wochenende: So begeistert der ASV Hirzschzell Kinder für den Sport

28.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Auf zwei sonnige, erfolgreiche Tage mit hochsommerlichen Temperaturen blickt der Allgemeine Sportverein (ASV) Hirschzell zurück.

Team plante fünf Monate lang

Mit der Unterstützung eines großen Teams konnten die Organisatoren Daniel Ziegler und Andreas Neumann nach fünf Monaten Planung am vergangenen Wochenende auf dem Sportplatz Hirschzell die Premiere eines Familien-Sport-Wochenendes feiern. Dabei waren viele ortsansässige Vereine beteiligt, die neben dem parallel laufenden Fußballturnieren in der G- und F-Jugend ihre Sportangebote für die Besucher durch einen Stationen Durchlauf präsentierten.

Dabei sein ist alles: Medaille für jedes Kind

Hochmotivierte Kinder in bunten Fußballtrikots, anfeuernde Trainer und Eltern am Spielfeldrand, im Hintergrund lief das Lied „Wavin’ Flag“, dass an die Fußball WM 2010 erinnern lässt – so kam schnell Turnierstimmung auf. An beiden Tagen spielten Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren mit jeder Menge Team-Esprit und sportlicher Begeisterung um Medaillen für ihre jeweiligen Vereine.

Am Sonntag konnten die Mannschaften der F-Jugend den Lucke & Wirth Junior Fußball Cup für sich entscheiden. Das Turnier gewann letztendlich der TSV Oberbeuren mit einem knappen Vorsprung beim Torschießen gegen den FC Thalhofen. Dritter wurde der TSV Ruderatshofen/Aitrang.

Für die Veranstalter und Trainer galt aber natürlich jedes Kind als Gewinner – ganz nach dem olympischen Motto „dabei sein ist alles“. Somit bekamen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wettkämpfe eine Medaille.

Turnen, Schießen, Eishockey: Für jeden ist was dabei

Zudem präsentierten auf dem Gelände weitere Sportvereine aus Kaufbeuren mit Spiel- und Spaßaktionen ihre jeweiligen Angebote. Darunter waren beispielsweise der TVK mit dem Abteilungen Tischtennis und Turnen, der Schützenverein, der Eishockeyverein Hirschzell, die Basketballer des DJK Kaufbeuren und der Stadtjugendring.

Die Grundidee war laut David Ziegler und Andreas Neumann, die selbst Trainer und Jugendleiter in Hirschzell sind, externen Kindern parallel zu den Turnieren die Möglichkeit zu bieten andere Sportarten kennenzulernen. Des Weiteren wollten sie die Vereine in ihrer jeweiligen Ausrichtung vorstellen und für ihre Angebote motivieren.

Neustart nach der Pandemie

Während der zweijährigen Coronapause sind die Mitgliederzahlen vieler Vereine zurückgegangen. Mit der Aktion wollten die Veranstalter wieder mehr Aufmerksamkeit generieren. Zum krönenden Abschluss spendierte die Freiwillige Feuerwehr Hirschzell auf Wunsch eine abkühlende, erfrischende Dusche.

