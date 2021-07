Auch Helfer aus Kaufbeuren und Umgebung im Katastrophengebiet

Einsatzkräft aus Kaufbeuren und Umgebung helfen bei Humedica, DLRG und THW mit Verbandszeug, Medikamenten, Generatoren, Drohnen und schwerem Gerät.

26.07.2021 | Stand: 13:19 Uhr

Auch etliche Helfer aus Kaufbeuren und Umgebung waren oder sind nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. So brachen am Sonntagmorgen Michael Gschwender, Herbert Böker, Daniel Ruhland und Marko Metz vom Technischen Hilfswerk (THW) in Kaufbeuren gemeinsam mit weiteren Einheiten aus dem THW-Regionalbereich Kempten in Richtung Rheinland-Pfalz auf. Insgesamt 30 THW-Kräfte in acht Fahrzeugen aus der Region steuerten zunächst die Sammelstelle am Nürburgring an. In dieser Woche werden sie an der Schadensbewältigung mitwirken. Die THW-Helfer aus Bayerisch-Schwaben bilden eine universell einsetzbare Bergungsgruppe, eine Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung und eine Fachgruppe, die für das Räumen mit schwerem Gerät zuständig ist.

Aus der Luft schnell Überblick verschaffen

Bereits wieder zurück von einem Einsatz in Rheinland-Pfalz ist Sven Slovacek von der DLRG Kaufbeuren/ Ostallgäu. Er war Teil einer von Helfern aus dem gesamten Bundesgebiet gebildeten Einheit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Mit fünf geländefähigen Transportern fuhr sie ins Katastrophengebiet, um Schäden an der Infrastruktur zu erfassen und an die lokalen und überregionalen Einsatzleitungen zu melden. Die DLRG- Teams setzten bei der Erkundung spendenfinanzierte Drohnen ein, mittels derer sich auch in größeren Arealen schnell ein Überblick verschaffen lässt. Zudem ließen sich dank der Fluggeräte schwer zugängliche und für Helfer gefährliche Bereiche erschließen. „Darüber hinaus lieferten die Drohnen wichtige Erkenntnisse über Ansammlungen von Treibgut an den teils völlig zerstörten Brücken, die den Abfluss des Wassers massiv beeinträchtigen“, berichtete Zugführer Michael Hohmann. Slovacek kam am Sonntag wieder zurück im Bundeszentrum der DLRG in Bad Nenndorf. „Wir sind glücklich, dass Sven gesund zurückgekehrt ist und stolz darauf, dass er einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung der katastrophalen Lage geleistet hat“, sagte Stefan Bahner, der Vorsitzende des DLRG Kreisverbandes Kaufbeuren/Ostallgäu.

Von Haus zu Haus gegangen und medizinische Hilfe angeboten

Auch die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica hat Helfer und Material in die von der Flut betroffenen Gebiete entsandt. Gleichzeitig sind ausgebildete Humedica-Einsatzkräfte im Zuge privater Initiativen vor Ort. Von der Wertachstadt aus startete unter anderem ein Lastwagen mit Generatoren und weiteren Hilfsgütern ins Katastrophengebiet. „Uns war sofort klar, dass wir helfen müssen. Wir haben uns deshalb umgehend bei den koordinierenden Stellen gemeldet,“ sagt Humedica-Vorstand Johannes Peter. „Nachdem der Schwerpunkt der benötigten Hilfe zunächst auf Such- und Bergungsmannschaften sowie Aufräumtrupps mit schwerem Gerät lag, sind wir froh, jetzt endlich unsere medizinische Expertise einbringen zu können.“ Die Humedica-Helfer gingen zunächst von Haus zu Haus und ermittelten, wo Menschen medizinische Hilfe brauchen. Es folgten die dringend benötigten Generatoren, Pumpen und andere Hilfsgüter. „Wir sind in engem Austausch mit den Menschen vor Ort und bereit, jederzeit weitere Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen.“ Auch Hilfen beim Wiederaufbau würden bei Humedica schon ins Auge gefasst.