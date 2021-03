Sexuelle Gewalt trifft Kinder, Jugendliche und Erwachsene – zunehmend auch im Netz. Eine Sozialpädagogin klärt auf: Warum sind oft Minderjährige betroffen?

22.03.2021 | Stand: 10:32 Uhr

Es kostet viel Mut und Überwindung – Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, brauchen oft lange, bis sie sich Hilfe holen. Das erlebt Christine Maschke immer wieder bei ihrer Arbeit in der Notruf- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt in Kaufbeuren. „Bei zwei von zehn Beratungssuchenden liegt der Übergriff länger als vier Jahre zurück. Manche sind 35 oder 50, wenn sie zu uns kommen, der Missbrauch ist aber schon in der Kindheit passiert“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin.