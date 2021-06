Auf dem Kaufbeurer Wochenmarkt gibt es jetzt Flammkuchen aus dem Foodtruck

Früher waren Judith und Arthur Wachter mit einer mobilen Cocktailbar unterwegs, jetzt sind sie mit ihrem Café „Dahoam“ auf dem Kaufbeurer Wochenmarkt vertreten.

Ein alter VW–Bus, aus dem Cocktails serviert werden, mit einer Bar, die aus den USA stammt. Was heute wohl auf jedem Streetfood-Markt ein Hingucker wäre, stieß vor über 20 Jahren noch auf verhaltenes Interesse. „Wir waren zehn Jahre zu früh dran“, sagt Judith Wachter. Sie und ihr Mann Arthur arbeiteten schon in Augsburg als Gastronomen, später in Heidelberg, Mannheim und Hannover. Mittlerweile ist das Paar mit Sohn Luca in Kaufbeuren angekommen, im dritten Jahr betreibt die Familie das Café „Dahoam“ in der Ludwigstraße – und ist seit Kurzem auch mit einem Foodtruck auf dem Kaufbeurer Wochenmarkt vertreten.