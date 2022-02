Auf dem Weg in den Leistungsbereich - die U15 des ESVK wird groß

Die U15 des ESV Kaufbeuren ist ein ganz besonderer Jahrgang, und jagt als Vierter in der Meisterrunde die Großen.

05.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Eine bisher gute Saison gespielt hat die U15-Mannschaft des ESV Kaufbeuren. Trainiert von Michael Lattner und Simon Steiner, schloss diese die aus zehn Matches bestehende Vorrunde als Zweiter ab und qualifizierte sich damit neben dem EV Füssen für die Meisterrunde - wie auch die U17 und die DNL-Mannschaft. Nach neun Spielen in dieser ist Kaufbeuren derzeit Vierter.

Ein Platz zwischen den Rängen vier bis sechs sei letztlich das ausgegebene und auch realistische Ziel, erklärt Steiner. Weiter vorne ranzuschnuppern, wird wohl eher schwer werden, auch weil die aktuell top-platzierten Nürnberger und Rosenheimer äußerst starke Endjahrgänge vorzuweisen hätten.

Stadionbau als Hemnis

In Kaufbeuren ist das so eine Sache mit den Jahrgängen der aktuellen U15. Für den Jahrgang 2008, der sehr talentiert seien, gelte es nun, den Leistungsbereich zu erobern. „Jetzt kommt zum vorhandenen Talent auch noch die harte Arbeit hinzu. Da müssen sich die Spieler hineinfinden“, resümiert Steiner. Grundsätzlich problematisch ist der Jahrgang 2007 beim ESVK, er war einst besonders stark von der damaligen Schließung des Stadions am Berliner Platz betroffen, weshalb in dieser Altersklasse weniger Kids zur Verfügung stehen. Mittlerweile seien die Lücken durch Neuzugänge von Spielern aus umliegenden Vereinen gefüllt worden. Dieser Nachwuchs müsste nun aber intensiv trainiert werden, um mit den Alterskameraden gleichzuziehen - und um weitere Talente hervorzubringen.

Trainingsbetrieb bleibt schwierig

Doch das war in der Spielzeit 2021/22 nicht ganz so einfach, weil speziell im November und Dezember immer wieder Akteure fehlten, weil diese sich impfen lassen mussten und danach mit dem Sport pausierten. Das und die grundsätzliche Corona-Thematik habe den Trainingsbetrieb teils zu einer echten Herausforderung gemacht, beschreibt Steiner die Saison. Auch deshalb ist er mit der Leistung der U15 absolut zufrieden.