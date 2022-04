Auf den Geschmack gekommen - TSV-Ringer auf Medaillenjagd

TSV Westendorf mit 34 Nachwuchs-Athleten bei der bayerischen Meisterschaft im griechisch-römischen Stil. Die Greco-Ringer wollen es den Freistilern nachmachen.

09.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Eine Woche nach den Landesmeisterschaften im Freistil im oberfränkischen Burgebrach geht es am Wochenende schon wieder um Gold, Silber und Bronze. In Regensburg finden die bayerischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil statt. Und der TSV Westendorf will wieder versuchen, vordere Platzierungen zu erreichen.

Wunsch nach Wiederholung

Zuletzt holten die Ostallgäuer im Freistil vier Mal Gold und weitere acht Silber- und Bronzemedaillen. „Wir haben Luft geschnuppert, jetzt wollen wir natürlich versuchen, das zu wiederholen“, hofft Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele, dass es auch in der Oberpfalz diesmal einen Medaillenregen gibt. Wie schon in Burgebrach lassen die Verantwortlichen im D-Jugendbereich keine Ringer starten. In der C-Jugend werden annähernd dieselben Athleten über die Waage schreiten wie schon in Burgebrach. Insgesamt schickt Westendorf für die Einzeltitelkämpfe 34 Athleten nach Regensburg. „Grundsätzlich ist auch diesmal wichtig, dass viele unserer Ringer wieder Wettkampfpraxis sammeln. Wir haben einige heiße Eisen im Feuer“, betont Stechele, der sich auch in Regensburg freut, wieder unter Gleichgesinnten zu sein. Schon am vergangenen Wochenende habe es in Burgebrach eine angenehme Atmosphäre gegeben. Trotz der Lockerungen in der Corona-Pandemie dürfen nur Ringer, Sportler und Betreuer sowie Zuschauer mit einem negativen Test in die Halle.

Neun Athleten auf zweitem Turnier

Während am Sonntag die „Bayerische“ in Regensburg fortgesetzt wird, machen sich neun Nachwuchsathleten des TSV Westendorf nach Herbrechtingen (Baden-Württemberg) auf. Dort nehmen sie am 30. Eugen-Roller-Gedächtnisturnier teil. Begleitet werden sie von den Nachwuchstrainern Thomas Wurmser und Michael Fichtl.