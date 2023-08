Auf den Spuren von Cale Makar - ESVK-Neuzugang Jamal Watson

Jamal Watson stärkt die kanadische Fraktion beim ESV Kaufbeuren. Der Verteidiger ist auch offensiv bärenstark - spielte aber auch noch auf der Universität als Sürmer.

Und da ist er – der vierte Kanadier beim ESV Kaufbeuren. Dieses Mal aber kein Stürmer, sondern ein defensiver Spieler: Jamal Watson. „Er ist ein offensiver Verteidiger, und die Stärke soll er bei uns einbringen“, erklärt Trainer Marko Raita, aber fügt an: „Natürlich soll er auch defensiv seine Leistung bringen.“ So sieht das auch Watson: „Ich will Tore schießen und am liebsten die Liga gewinnen. Aber ich will auch mein Spiel verbessern – vor allem defensiv“, sagt der 28-Jährige.

John Lammers spielte im selben Club

Mit ihm ist nach Tyler Spurgeon (Edmonton), John Lammers (Bowmanville/Toronto) und Jacob Lagacé (Montreal) nun der vierte Spieler aus einer der kanadischen Eishockey-Metropolen beim ESVK: „Ich bin ein Calgary-Boy“, erklärt der 28-Jährige, da er mitten aus der Stadt stammt. Die Provinzhauptstadt von Alberta gehörte über 11.000 Jahre zum Stammgebiet der Blackfoot-Indianer und liegt mitten in der Prärie. Bisons, Vieh und Öl ließen das Provinznest wachsen – trotzdem es gewaltige Temperaturunterschiede gibt: „Im Sommer ist es extrem heiß bis 35 Grad und im Winter wirklich kalt mit minus 35 Grad“, erzählt Watson. Er wuchs dort mit seiner Familie auf – sein Bruder (27) spielte auch lange Eishockey – und war für den NHL-Club Calgary Flames auch in der Jugend auf dem Eis, ehe er sechs Jahre in der Western Hockey League gespielt hat. Unter anderem lief er vier Jahre für die Lethbridge Hurricans auf: „Rund zehn Jahre zuvor spielte dort John Lammers“, erzählt Watson.

Rwechnungswesen an der Uni studiert

Dann wechselte er in das Team der Mount Royal University – der zweitgrößten Uni in Calgary, um dort Rechnungswesen zu studieren. In seinem letzten Studienjahr an der MRU sattelte er wie ESVK-Kollege Alexander Thiel um: „Bis 2020 war ich rechter Flügelstürmer“, erzählt Watson. Dann gab es Verletzungen im Team und er lief fortan als Verteidiger auf. Nebenbei war Watson auch im Basketball, Football und Soccer aktiv. Nach seinem Uni-Abschluss wechselte Watson zu den Guilford Flames nach England.

51 Punkte in 54 Spielen in England

„Ich wollte bei den Flames bleiben“, witzelt er. Tatsächlich musste er sich zunächst in Europa akklimatisieren: „Alles ist kleiner und persönlicher“, meint er. Dadurch mache es aber mehr Spaß, in Cafés oder Restaurants zu sitzen. „Es ist geselliger als bei uns und das Essen ist besser“, erzählt er. Sportlich kam er in der Hauptstadt der südenglischen Grafschaft Surrey gut an: Watson erzielte 51 Punkte in 54 Spielen – und weckte Begehrlichkeiten. So lief er vorige Saison für den HC Innsbruck in der internationalen ICEHL auf – und enttäuschte auch da nicht.

"Offener Typ" mit Freundin aus Schweden

„Er versteht es, sich sehr gut in der Offensive einzubringen und hat ein super Gespür für das schnelle Umschaltspiel. Als Rechtsschütze macht er unser Powerplay auch variabler“, erklärte Geschäftsführer Michael Kreitl bei der Verpflichtung des Kanadiers. Und Raita lobt ihn „als sehr guten Skater“ – die ersten Spiele im Joker-Dress haben den Eindruck bislang bestätigt. Außerdem sei Watson als Typ einfach gut: „Er ist sehr offen.“ Das bestätigt auch Jenna. Sie war schon in Calgary seine Freundin und besuchte ihn auch in Europa – wie zum Einstand in Kaufbeuren. Allerdings studiert sie in Schweden – von dort stammt Jenna – Gesundheitswesen. „Wir sehen uns deshalb nur ab und zu“, bedauert Watson.

Keine "Battle of Alberta" in Kaufbeuren

Dennoch „war es einfach, ihn in die Mannschaft zu bringen“, berichtet Raita. Zumal sich Watson natürlich mit den Kanadiern im Team versteht – auch mit Spurgeon. Denn der Kapitän der Joker kommt ja aus Edmonton und ist Fan der Oilers, die ihn sogar gedraftet hatten. „Ich bin ein großer Fan der Flames“, sagt hingegen Watson. Spielen die beiden Teams in der NHL gegeneinander, ist dort die Rede von der „Schlacht von Alberta“. „Aber es gibt kein Problem mit Tyler“, beteuert Watson lachend.

Und auch nicht mit Cale Makar: Der spielt als Verteidiger für die Colorado Avalanche und wurde gerade zum Cover-Star des Computerspiels NHL 24 gekürt. „Makar ist im Moment mein absoluter Lieblingsspieler“, erklärt Watson und lobt den 24-Jährigen weiter: „Er kann auf höchsten Niveau verteidigen und stürmen. Seine Skater-Fähigkeiten sind die besten, die ich jemals gesehen habe. Er hat das Gesamtpaket.“ Sollte sich Chefcoach Raita im Laufe der Saison so ähnlich über Watson äußern, hätte der Kanadier alles richtig gemacht – nämlich insbesondere die Defensive seines Gesamtpaketes verbessert.

Zur Person: