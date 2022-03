Auf der Zielgerade ausgestiegen - ESVK scheitert knapp

Die U17 des ESV Kaufbeuren unterliegt gegen Landshut und verpasst das Finalturnier in Düsseldorf.

17.03.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Ziemlich enttäuscht war ESVK-U17-Trainer Simon Steiner. Seine Mannschaft hatte sich durch eine 0:8-Niederlage den Einzug ins Finalturnier und somit die theoretische Chance auf die deutsche Meisterschaft genommen.

Ersatzgeschwächt dei einen, eiskalt die anderen

Ersatzgeschwächt angetreten, hatte sie Landshut in entscheidenden Momenten nicht genug entgegenzusetzen. Die Niederbayern zeigten sich von Beginn an eiskalt vor dem Kaufbeurer Tor, nutzten direkt nach dem Start drei Chancen zu zwei Toren. Im Mittelabschnitt kamen individuelle Kaufbeurer Fehler hinzu „und dann nahmen die Dinge ihren Lauf“. Am Ende stand eine hohe Niederlage für die ESVK-U17 – und Klarheit darüber, dass das Final Four ohne den ESVK stattfindet.

Es wäre das I-Tüpfelchen gewesen

„Die Saison in Gänze betrachtet, verlief wirklich sehr gut für uns“, bilanzierte Steiner. Hauptziel war es bekanntlich, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Der Einzug in die Meisterrunde war daher schon ein Erfolg. „Wenn man dann aber bis zum letzten Wochenende um einen Einzug ins Finalturnier mitspielt, will man natürlich die Ziele höherstecken“, erklärt Steiner.

Im zweiten Spiel präsentierten sich Kaufbeuren und Landshut in etwa auf Augenhöhe. Obwohl Kaufbeuren zum Ende des zweiten Abschnitts mit 3:1 führte, gaben Kaufbeuren das Spiel noch aus der Hand: Landshut schoss in der 57. Minute das 4:3, Jakob Peukert glich für Kaufbeuren etwa eineinhalb Minuten vor dem regulären Ende zum 4:4 aus. Doch im Penaltyschießen jubelten schließlich die Niederbayern.

Trainings und Try-outs

Die Kaufbeurer U17 wird die Saison nun mit weiteren Eis-Trainingseinheiten ausklingen lassen. Genutzt werden sollen diese auch zu Try-Outs. Gastspieler können dabei ihr Können beweisen. Eis gibt es im Stadion noch bis Anfang April, dann geht es in eine etwa dreiwöchige Pause. Ab dem 21. April sollen erstmals Leistungstests vor der neuen Saison stattfinden, ehe dann Anfang Mai schon wieder das reguläre Sommertraining beginnt.

