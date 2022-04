Auf der Zielgeraden - Handballer der SG vor der Aufstiegsrunde

SG Kaufbeuren empfängt zum Topspiel der Bezirksoberliga den TSV Ottobeuren II. Dabei geht es um mehr als den ersten Platz.

Letztes Heimspiel für die Herren I der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz in der Hauptrunde der Bezirksoberliga. Sie erwarten am Sonntag den TSV Ottobeuren II – es ist das Topspiel der Liga: Tabellenführer gegen Verfolger.

Doch eigentlich ist das letzte Heimspiel der Runde nicht so wichtig – auch wenn es um Platz 1 geht. Denn wichtiger sind vielmehr die Punkte, die die Mannschaften mit in die Aufstiegsrunde nehmen: Gegen dieselben Gegner wird nicht mehr gespielt, aber die Zähler mitgenommen. Deshalb hat das Spiel der Ersten Herrenmannschaft der SG (14:2) also doch große Bedeutung. Beide Teams haben die Aufstiegsrunde schon erreicht, wobei der TSV Ottobeuren II (12:4) nicht aufsteigen kann, da die Herren I der Unterallgäuer in der Landesliga bereits vertreten sind. Nichtsdestotrotz wollen die Gäste die deutliche Niederlage aus der ersten Partie wettmachen. Da die Landesligamannschaft des TSVO am Samstag bei der HSG Dietmannsried/Altusried gastiert, kann es durchaus sein, dass die Reserve verstärkt anreisen wird. Das gilt es abzuwarten.

Alle Mann an Bord

Aber der Kaufbeurer Coach Dariusz Chryplewicz hat aller Voraussicht nach fast seinen kompletten Kader zur Verfügung. Die erkrankten Spieler sind wieder zurückgekehrt und haben diese Woche gut trainiert. So ist Optimismus angesagt, dass die beiden Zähler in der Schmuckstadt verbleiben. Anpfiff ist ausnahmsweise am Sonntag ab 16 Uhr. Die Mannschaft hofft dennoch auf zahlreiche Unterstützung.

Der Favorit ist bei den Frauen zu Gast

Für die Damen der SG geht es am Samstag in eigener Halle um eine Standortbestimmung. Der TSV Gilching, einer der Titelfavoriten, stellt sich in der Sporthalle an der Turnerstraße vor. Die Gäste sind das einzige Team, dass auch unter normalen Bedingungen in der Aufstiegsrunde gelandet wäre. In ihrem ersten Match untermauerten die Gilchingerinnen ihre Ambitionen in der Gruppe mit einem deutlichen Sieg gegen den TSV Partenkirchen.

Kein Versteckspiel am Samstagabend

Die SG, die vom Rückzug der HSG Dietmannsried/Altusried profitiert hat, startete vergangenes Wochenende aber ebenfalls mit einem überzeugenden Sieg. Die Mannschaft um Trainerin Julia Czismadia wird vor heimischer Kulisse alles dran setzen, es den Gästen so schwer wie möglich zu machen. Können sie an die gezeigten Leistungen anknüpfen und die eine oder andere Schwachstelle ausmerzen, dann müssen sie sich keineswegs verstecken. Eine spannende Partie ist also vorprogrammiert. Anpfiff ist um 19.30 Uhr vor einer hoffentlich dem Anlass würdigen Kulisse.

