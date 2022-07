Auf die Schultern gedrückt - erfolgreiche Jugendringer des TSV

Nachwuchsringer des TSV Westendorf holen renommierten Wanderpokal ins Ostallgäu. Dabei glänzen die Ostallgäu mit ihrem schier unerschöpflichen Reservoir.

05.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Nachwuchsringer des TSV Westendorf haben beim Karl-Heinz Buchter Gedächtnisturnier hinter Gastgeber Baienfurt den zweiten Platz in der Vereinswertung erreicht. Damit geht der Wanderpokal für ein Jahr lang ins Ostallgäuer Ringerdorf. Der TSV stellte mit 21 Athleten die meisten Teilnehmer einer Mannschaft.

Farid Arabzada trumpft auf

In der A/B-Jugend trumpfte Farid Arabzada auf, der im Limit bis 63 Kilo am Ende ganz oben auf dem Podest stand. Endete sein Auftaktkampf gegen Lokalmatador Danny Mayr bei seinem 4:3-Sieg noch denkbar knapp, dominierte er umso mehr die Folgekämpfe im Nordischen System (Jeder gegen jeden). So bezwang er Leon Martin (Speyer) mit 9:2-Wertungspunkten, gewann technisch überlegen gegen Roman Weber (Speyer) und Samuel Heurung (Unterföhring), ehe er zum Schluss den Wurmlinger Iman Sabery auf beide Schultern drückte.

Theo Völk nicht zu bremsen

Bei den Jüngsten war Theo Völk nicht zu bremsen. In der C/D-Jugend erkämpfte er sich im Limit bis 37 Kilo drei Siege. Jeweils per Schultersieg beendete er die Duelle gegen Paul Goretzki (Allensbach), Raphael Delgado und Gabriel Delgado (beide Wals). Einen hervorragenden zweiten Platz holte sich Finn Zeitler (32 kg). Nach seiner Auftaktniederlage gegen Mike Hafner (Baienfurt), blieb er ohne Niederlage: Er gewann gegen Mustafa Essam (Ellingen) und Vereinskollege Jonas Poelt vorzeitig per Schultersieg und Technisch überlegen gegen Michael Burkart ( Westendorf). Insgesamt waren 122 Teilnehmer aus 20 Vereinen gemeldet, darunter drei Teams aus Österreich: Hörbranz (Vorarlberg), Inzing (Tirol) und Wals (Salzburg).

Solokämpfer Niclas Gaa

Einen Tag zuvor stand Niclas Gaa beim Großen Preis von Baden-Württemberg als einziger Westendorfer bei den Männern in Baienfurt auf der Matte. Im Limit bis 60 Kilogramm musste er fünf Kämpfe im Griechisch-römischen Stil absolvieren. Gaa gestaltete seine Kämpfe gegen Machdin Dzhamulaev (Hörbranz/Österreich) und Tizian Gottstein (Weilimdorf) siegreich, war dann jedoch seinen drei folgenden Gegnern technisch unterlegen. Am Ende kam Gaa auf Rang vier.

