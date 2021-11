Eine Lichtanlage und Musik sorgten am Freitagabend bei der Eisdisco vor dem Gablonzer Haus für Stimmung bei den Kindern. Die Eltern konnten sich bei Glühwein und Punsch an den Buden nebenan aufwärmen. Ob der Hüttenzauber in der geplanten Form fortgeführt werden darf, wird sich laut Oberbürgermeister Stefan Bosse am Dienstag zeigen, wenn der Landtag weitere Coronamaßnahmen beschließt.