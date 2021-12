„Aufgeben ist nicht“ - wie der TSV die Probleme der Pandemie löst

Die Ringer des TSV Westendorf trotzen dem Virus. Obwohl sie im Vollkontakt ringen, kommen die Ostallgäuer gut durch die Saison - durch eine konsequente Haltung..

23.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Frank Stäbler ist Vorzeigeathlet der deutschen Ringer. Doch im Oktober 2020 – Impfstoff gab es noch nicht – erkrankte der dreifache Olympiasieger an Covid-19. Das überstand er zwar schnell, aber Long-Covid machte ihn zum Belastungsasthmatiker. Mit eisernen Willen trainierte er trotzdem auf die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio – holte dort sensationell Bronze und beendete seine Karriere.

Alle Ringer geimpft

Das sei ein Beispiel, weshalb der TSV Westendorf mit maximaler Sorgfalt an die Sache herangehe, meint Vorsitzender Robert Zech. Alle Ringer sind geimpft, lassen sich mehrmals in der Woche testen – und können jederzeit ihrem Gewissen nachkommen: „Bei uns soll jeder selbst entscheiden. Letztes Jahr waren viele noch verunsichert und haben aus eigener Risikoeinschätzung auch mal verzichtet. Darauf hin haben wir gemeinsam beschlossen, die Saison 2020 ausfallen zu lassen“, berichtet Zech.

Angst ringt nicht mit

Der Vereinsvorsitzende stand früher selbst auf der Matte, insofern kann er Bedenken nachvollziehen – Angst ringe meist nicht mit: „Vielleicht bei dem ein oder anderem schon. Aber wenn im Vorfeld alles für die Sicherheit getan wird und jeder die Vorgaben mitgeht, dann gehe ich mit freiem Kopf auf die Matte.“

Null Komma null Verständnis

Auch als Funktionär sei ihm nicht mulmig – zusammen mit Vorstand und Trainern „haben wir stets die richtigen Entscheidungen getroffen. Zumindest würden wir sagen, ,wir würden es wieder so machen’. Aufgeben ist nicht, wir packen es an und schaffen eine Lösung“, sagt Zech. Auch wenn der TSV dabei anderen Vereinen vertrauen muss – „aber kein Team möchte in der Zeitung stehen ,Corona-Ausbruch im Team XY, das am Wochenende gerungen hat’“, meint Zech. Für einen fahrlässigen Umgang mit der Pandemie gebe es „null Komma null Verständnis“, betont Zech: „Wir haben bei Frank Stäbler gesehen, was diese Krankheit bei einem Spitzensportler anrichten kann.“

