Aufregung im Crescentiakloster: Brandmeldeanlage schlägt Alarm

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Kaufbeuren alarmiert. Als die Einsatzkräfte im Kloster eintrafen, war der betroffene Bereich stark verraucht.

22.08.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Aufregung herrschte am Sonntagabend kurzzeitig im Crescentiakloster – dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr Kaufbeuren alarmiert.

Als die Einsatzkräfte im Kloster eintrafen, war der betroffene Bereich stark verraucht.

Essen war angebrannt

Der Grund war schnell gefunden: In einer Mikrowelle war Essen angebrannt und hatte derart viel Rauch entwickelt, dass der Sensor den Alarm auslöste.

Qualm mit Überdrucklüfter entfernt

Die Einsatzkräfte belüfteten die Räumlichkeiten mit einem Überdrucklüfter und stellten die Brandmeldeanlage zurück. Danach wurde das Gebäude wieder den Klosterschwestern übergeben.

Person in Wohnung eingeschlossen

Am Montagmorgen musste die Feuerwehr erneut in der Altstadt ausrücken – zu einer Nottüröffnung in der Ludwigstraße. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich die Person aber inzwischen selbst befreien können.

