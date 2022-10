Aufruhr in Kleinkemnat: Straßensanierung und Wohnungsbau sorgen für Ärger

Eine Straßensanierung und Wohnungsbau sorgen in Kleinkemnat für Ärger. Der Konflikt ist exemplarisch für den Wandel ländlicher Stadtteile in Kaufbeuren.

06.10.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Große, alte Bäume wiegen sich im Wind, Blumen schmücken die Hauswände, das Wasser in einem Brunnen plätschert: Der Pfarrgarten in Kleinkemnat liegt vielen Bürgern am Herzen und ist Veranstaltungsort für Feiern. Die Idylle: charakteristisch für die ländlich geprägten Stadtteile von Kaufbeuren. Doch Kemnat, Hirschzell und Oberbeuren befinden sich im Wandel. Geschosswohnungsbau und neue Einfamilienhäuser bestimmen das Bild. Gewachsene Ortskerne verändern sich. Es gibt Zuzug. Der Wandel zeigt sich derzeit vor allem in Kleinkemnat. Viele Menschen dort fühlen sich von der Entwicklung überfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.