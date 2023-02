Aufstehen, kämpfen und siegen - SVM will in die Erfolgsspur zurück

Die Volleyballerinnen des SV Mauerstetten wollen ihre Niederlagenserie in der Bayernliga am Samstag gegen den TB München beenden. Neue Verletzte im Team.

04.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit den noch verbleibenden drei Heim- sowie zwei Auswärtsspielen geht es für die Volleyball Damen 1 des SV Mauerstetten bereits in die Endphase der Bayernliga-Saison 2022/23. So stehen für den SVM im Februar noch zwei Heimspiele an: am heutigen Samstag gegen den TSV TB München 2 und danach am 25. Februar gegen den FTM Schwabing. Spielbeginn ist in der Dreifachturnhalle jeweils um 17 Uhr.

Jürgen Malter kennt den Gegner gut

Der TSV TB München 2 ist ein alter Bekannter für den SVM, mit dem schon in unzähligen Spielen die Klingen gekreuzt wurden, und ebenfalls für Trainer Jürgen Malter, der dort einige Jahre erfolgreich als Trainer tätig war. Und gut in Erinnerung wird den Damen des SVM auch noch der unerwartet glatte 3:0-Sieg beim Favoriten in München sein. Nach drei Siegen in Folge mussten sich die Münchnerinnen damals mit 14:25, 17:25 und 21:25 recht deutlich geschlagen geben – konnten sich in den folgenden Spielen nur noch einen Punkt holen und liegen nach 13 Spielen mit zehn Punkten und 14:32 Sätzen auf dem letzten Platz.

TB München will Strohhalm ergreifen

Sicher wird sich die Reservetruppe des TB an den letzten Strohhalm klammern und mit drei Punkten beim SVM Anschluss an die rettenden Plätze halten wollen. Dagegen steht der SVM mit 18 Punkten und 26:32 Sätzen vier Punkte vor den Abstiegsplätzen in einem breiten Mittelfeld auf Platz sechs. Allerdings schrumpft der Kader des SVM immer mehr zusammen: Nach den Ausfällen von Caja Karpf, Eva Kleiner (Fingerbruch) und Ina Wahmhoff, die sich bei der schwäbischen U18-Meisterschaft die Schulter ausgekugelt hat – Mauerstetten wurde dennoch Meister – ist die Aufstellung für die verbleibenden neun Spielerinnen (Lea Weh, Mona und Sandra Gärtner, Alissa und Nadine Birk, Marina Zabel, Lara Schmid, Nelly Hatzenbühler und Franziska Holderried) noch nicht klar.

SV Mauerstetten zuversichtlich

Kapitänin Alissa Birk ist einerseits vor der Partie zuversichtlich: „Nach den letzten drei verlorenen Spielen wollen wir mit großer Motivation und überragendem Teamgeist wieder Punkte holen und damit unseren Tabellenplatz festigen. Wir hoffen dabei sehr auf die Unterstützung unserer vielen und lautstarken Fans. Wir wollen die großartige Mannschaftsleistung vom Sieg in München wiederholen und durch den Zusammenhalt im Team auch mit wenig Wechselmöglichkeiten den Fans ein sehr gutes Spiel zeigen.“

Bedingungen derzeit nicht einfach

Aber Birk nennt auch Ursachen für die Niederlagen zuletzt und schränkt deshalb ein: „Leider finden wir zurzeit in der kalten Halle keine optimalen Trainingsbedingungen vor und finden uns sehr schwer ins Training. Zudem ist die Angst vor Verletzungen beim Training und Spiel stets da. Für die Jugendspielerinnen, die am Sonntag dann noch in Sonthofen um die schwäbische Meisterschaft der U20 spielen, kommt noch die Doppelbelastung dazu.“