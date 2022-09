Aufstiegskampf im Derby - Hirschzell empfängt SVK-Reserve

Der ASV Hirschzell trifft auf die favorisierte SpVgg Kaufbeuren II. Beide Vereine wollen diese Saison nach oben.

14.09.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Sowohl der ASV Hirschzell als auch die SpVgg Kaufbeuren II haben fünf der bisherigen sechs Pflichtspiele in der A-Klasse Allgäu 5 gewonnen und jeweils 16 Zähler auf dem Konto. Beide gehören damit zum engen Kreis der Aufstiegsaspiranten. Am Wochenende empfängt der ASV Hirschzell die Reserve der SpVgg Kaufbeuren, und zwar am Samstag ab 15 Uhr.

Beide Clubs mit starken Serien

Der ASV Hirschzell geht mit zuletzt drei gewonnenen Partien und jeweils mindestens drei geschossenen Toren in das Spiel - lediglich im Pokal gab es bis zum Einzug in das Halbfinale eine Niederlage. Die SVK II hat fünf Mal in Serie keinen Zähler liegen lassen und allein in den vergangenen drei Matches 20 Tore erzielt. Daher schiebt ASV-Abteilungsleiter Rene Bienwald den Kaufbeurern beim kleinen Stadtderby auch „eine gewisse Favoritenrolle“ zu. Während sein Team mit dem „bestmöglichen Kader“ in die Partie gehen werde, werde der Ausgang der Partie wohl auch davon abhängen, „mit welchem Kader Kaufbeuren anreist“, glaubt Bienwald. Denn fast parallel spielt Kaufbeurens Erste in der Bezirksliga in Haunstetten.

Mahmut Kabak setzt Ziele

Bei der SVK ist Mahmut Kabak für beide Teams zuständig. Welche Spieler in Haunstetten auf dem Platz stehen und welche in Hirschzell, werde sich erst nach dem Abschlusstraining, also Donnerstagabend, entscheiden. Somit ist auch unklar, ob Spielertrainer Dustin Hennes als Übungsleiter der SVK II agiert oder Michael Kroos. Nach aktuellem Stand stehen mit Ausnahme des langzeitverletzten Lane Salihaj (Kreuzband) alle Akteure zur Verfügung. Kabak unterstrich auch erneut, wie wichtig der rasche Aufstieg der Reserve in die Kreisklasse sei. Mit 16 von 18 möglichen Punkten ist die SVK II auf einem guten Weg. Kabak lobt zudem die Weiterentwicklung aller Spieler und sprach von einer „sehr homogenen“ Gruppe.

Zuversicht aber auch beim ASV

„Sehr zufrieden“ ist auch Bienwald mit dem Saisonstart. „Das ist ein weiterer großer Schritt in die richtige Richtung und für unser Ziel Aufstieg. „Wir sind zuversichtlich, in der Spitzengruppe mitzuhalten und Kaufbeuren am Wochenende ein wenig zu ärgern.“