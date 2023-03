Auftrag souverän erfüllt - Kaufbeurer Basketballer siegen deutlich

DJK Kaufbeuren hält Rennen um dritten Platz in der Baskteball-Bezirksoberliga durch einen 85:64-Heimsieg gegen Leitershofen III weiter offen.

15.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Trainer hatte einen Heimsieg gegen die BG powered by BBA Leitershofen/Stadtbergen III im Kampf um den dritten Tabellenplatz gefordert – und die Mannen von der DJK Kaufbeuren haben ihn souverän abgeliefert. Mit 85:64 (39:25) wies der Bezirksoberligist die Augsburger Nachwuchstruppe in der Schelmenhof-Halle in die Schranken und hält damit das Rennen um die vorderen Plätze weiter offen. „Mission erfüllt! Das was ein rundum guter Auftritt der Jungs und gibt Zuversicht für den Saisonendspurt“, freute sich DJK-Coach Isidoro Peronace.

Endlich wieder ein großer Kader

Mit Ausnahme von Routinier Krzysztof Kaczmarek hatte er seit Längerem wieder einmal den gesamten Kader zur Verfügung. Hinzu kamen Kevin Koehler und Roman Hacker aus der Zweiten Mannschaft, deren Spiel gegen Lindau in der Bezirksklasse abgesagt worden war. Gegen die etwas ersatzgeschwächten BG gaben die Gastgeber dementsprechend von Beginn an die Richtung vor. Mit 23:15 ging das erste Viertel an die Kaufbeurer, bis zur Halbzeit betrug ihr Vorsprung bereits 39:25.

Ein Point Guard glänzt mit 3&D

Besonders die Scharfschützen des DJK-Spielmacher-Duos glänzten dabei erneut: Dominik Titz verwandelte sieben Dreipunktwürfe, Co-Aufbauspieler Alex Susock steuerte deren fünf bei. Mit 25 Zählern war Titz auch wieder bester Werfer des Spiels. „Das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber vielleicht sollte er sich öfter so eine Grippe wie vor ein paar Wochen einfangen“, sagte Peronace mit einem Augenzwinkern. „Was er seit seiner Genesung spielt, ist einfach überragend – in der Offensive, gerade aus der Distanz, aber auch defensiv. Er ist zur heißen Saisonphase in absoluter Topform.“ Hinzu kamen 23 Punkte von Kapitän Max Beinhofer und elf Zähler von Center-Kollege Mario Smith – die beiden hatten gegen körperlich mindestens ebenbürtige Leitershofener die absolute Reboundhoheit unter beiden Körben.

Jeder kommt zum Einsatz

So war es wenig verwunderlich, dass die Hausherren die Begegnung auch nach dem Seitenwechsel nach Belieben dominierten – ohne allerdings den allerletzten Push zu benötigen. „Wir haben viel durchgewechselt, sodass jeder Spielzeit erhalten konnte. Klar stört das den Fluss etwas, aber es haben dennoch alle Spieler heute einen guten Job gemacht“, sagte Peronace. Spätestens nach dem dritten Spielabschnitt gab es von keinen Zweifel mehr, dass die Punkte in Kaufbeuren bleiben würden (66:43) – auch wenn das Schlussviertel knapp an die Gäste ging. Mit dem 85:64-Sieg liegt die DJK weiter einen Sieg hinter dem drittplatzierten Allgäuer Rivalen Memmingen auf Rang vier. In zwei Wochen kommt es zum Showdown der beiden Kontrahenten.

Für die DJK spielten (Punkte): Titz (25), Beinhofer (23), Susock (17), Smith (11), Taltakaev (4), Bayar, Koehler (je 2), Dressler (1), Hacker, Kohn, Özer.

Eine Rechnung in Nördlingen offen

Zuvor müssen die Kaufbeurer allerdings eine weitere Pflichtaufgabe erfüllen: Am Samstag, 18. März, sind sie beim Tabellensechsten TSV Nördlingen II zu Gast. „Auch dort müssen wir uns schadlos halten – nur so können wir den Druck auf Memmingen aufrechterhalten aus der Ferne“, sagt Peronace. Die überraschende 70:80-Hinspielniederlage sollte allerdings eine Warnung sein. „Eine Rechnung haben wir also auch noch offen mit ihnen. Ich denke, in der momentanen Form sollten wir diese auch begleichen können.“