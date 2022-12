Aufwärtstrend in beiden Teams der SG Kaufbeuren

Die Herren der SG Kaufbeuren/Neugablonz gewinnen gegen Pullach. Die Frauen halten lange mit, aber verlieren knapp. Angeschlagene Spieler kehren zurück.

14.12.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Sieg und Niederlage gab es für die Seniorenmannschaften der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Die Herren blieben mit 36:31 (19:15) gegen den SV Pullach erfolgreich. Die Damen dagegen unterlagen den Isartalern mit 16:19 (10:9).

Niklas Klöck feiert Comeback

Mit elf Feldspielern und drei Torhütern konnte Coach Dariusz Chryplewicz mit der Männer I der SG die Heimpartie gegen den SV Pullach bestreiten. Die Schmuckstädter waren in dem Spiel Favorit und wollten diese Rolle auch bestätigen. In den Kader kehrte nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder Niklas Klöck zurück. Zwar noch nicht ganz fit, doch er verlieh dem Angriff der SG von Anfang an wieder mehr Durchschlagskraft.

Abwehr der SG unsicher, dennoch Führung zur Pause

Die Kaufbeurer gingen schnell mit einem Strafwurf 1:0 in Führung. Die Gäste glichen postwendend aus – das Spiel setzte sich dann so fort. Pullach kam wieder heran und markierte den wiederholten Ausgleich (9. Minute). Dann aber starteten die Gastgeber einen 5:0 Lauf und konnten beim 10:5 (13.) erstmals einen Fünf-Tore-Vorsprung erzielen. Die Gäste düpierten die nicht immer sattelfeste Abwehr der SG zwar nun des Öfteren, konnten ihren Rückstand aber nicht entscheidend verringern. Nur in der 17. Minute keimte eine wenig Hoffnung auf, als der SV nur noch zwei Treffer (9:11) zurück lag. Doch vier Tore in Folge rückten das Kräfteverhältnis wieder in das richtige Licht. Zur Pause lagen die Kaufbeurer 19:15 in Front.

Kaufbeuren dreht auf

Die zweite Hälfte begann mit einer starken Phase der SG Kaufbeuren. Immer wenn die Gäste ein Tor erzielten, gaben die Mannen um Kapitän Patrick Spitschan – mit zehn Treffern der erfolgreichste Torschütze – die passende Antwort und zogen dann mit einigen sehenswerten Treffern und Tempogegenstößen davon. Nach knapp 43 Spielminuten gab es die erste Zehn-Tore-Führung. Mit 30:20 war da die Messe endgültig gesungen. Trainer Chryplewicz wechselte dann durch, sodass auch die aufgebotenen Nachwuchsspieler Spielpraxis erhielten. Das teilweise flüssige Spiel der Kaufbeurer erhielt dadurch einen Bruch, doch Pullach hatte in den letzten Minuten nichts mehr zuzusetzen – lediglich ein paar Tore zur Kosmetikkorrektur. Man hatte immer das Gefühl, die SG kann noch eine Schippe drauflegen.

SG noch auf Platz fünf

Am Ende gewann Kaufbeuren ungefährdet mit 36:31. Damit bleibt die SG auf Platz fünf der Bezirksoberliga, hat allerdings erst sechs Partien absolviert – nach Minuspunkten wäre sie auf Rang drei. Niklas Klöck feierte mit acht Treffern ein gelungenes Comeback, und Christoph Dreher (6 Tore) zeigte ebenfalls, wie wichtig er für die Mannschaft ist.

Für die SG spielten und trafen: J. Klöck, Aponyi, Hohenreiter (alle Tor); Heil 2, N. Klöck, Dreher 6, P. Spitschan 10/4, Sagner 2, Ahic 2, Konstantin, Dömsödi, Seidel 1, Huber 3.

Die Frauen fangen gut an

Die Damen empfingen die Gäste aus Pullach und waren ebenfalls in der Außenseiterrolle. Doch davon ließ sich die SG nicht beeindrucken. In der ersten Halbzeit setzten sie im Angriff in der Abwehr um, was Coach Mrklas zuvor gefordert hatte. Durch schön herausgespielte Tore und eine konsequente Abwehr gestattete die SG dem SVP lediglich wenig Treffer und ging sogar mit einem hauchdünnen 10:9-Vorsprung in die Pause.

Statt Ausgleich eine Niederlage

Für die zweite Hälfte war die Marschroute klar: Weiterhin stabil in der Abwehr stehen und vorne Chancen in Tore umwandeln. Das gelang den Gastgeberinnen auch bis Mitte der zweiten Halbzeit recht gut. Doch dann schwanden langsam die Kräfte. Die Gegnerinnen waren immer einen entscheidenden Schritt schneller. Fünf Minuten vor Schluss lag die SG erstmals mit zwei Toren im Hintertreffen, dann hatte sie auch noch Wurfpech und schaffte den verdienten Anschluss nicht mehr. Schlussendlich verloren die Frauen mit 16:19. Jetzt heißt es, an die gezeigte Leistung anzuknüpfen und sich nächste Woche gegen Gilching mit einem positiven Erlebnis zu belohnen.

Für die SG spielten: Kinberger (Tor); Mayr (2/1), Keller, Koch (2), Schadeck, Warholak (3/1), Schober, Seidler (3), Dobryanskiy, Nowak (6/3), Hefele.

In der ÜBOL der männlichen B-Jugend musste sich die SG gegen die HSG Dietmannsried/Altusried äußerst knapp 34:35 geschlagen geben. Überragender Torschütze war Valentin Nakov mit 18 Treffern. Die männliche C-Jugend hatte den TV Memmingen zu Gast und gewann 24:16. Dabei zeigte sich Oliver Jäkel mit zwölf Toren sehr treffsicher.