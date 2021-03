Aus für Schokoladenwelt am Jordanpark in Kaufbeuren

Trotz einer möglichen Förderung durch den Freistaat wird das Projekt vorerst nicht weiter verfolgt. Warum und weshalb es doch nicht ganz vom Tisch ist.

23.03.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wollen weder die Stadt noch der Investor Viba Sweets aus Schmalkalden (Thüringen) die Pläne für eine Schokoladen-Erlebniswelt am Rande des Jordanparks weiterverfolgen. Dies teilte die Stadt am Dienstag mit. Im Sommer 2020 waren die Pläne für das Vorhaben erstmals verkündet worden. Die Rede war von einer Schokoladen-Erlebniswelt mit Gastronomie, Veranstaltungsareal und einem Hotel mit Wellnessbereich. Als Standort war die Fläche des ehemaligen Eisstadions in Kaufbeuren am Berliner Platz neben dem denkmalgeschützten Jordanpark angedacht. Die Eröffnung war ursprünglich für 2022 vorgesehen.