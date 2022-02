Aus früherem Kino soll Kaufbeurer Kulturzentrum werden

Beim Theater Schauburg, das von der Kulturwerkstatt genutzt wird, steht eine 4,7 Millionen Euro teure Sanierung und Erweiterung an. Wie die Planungen sind.

18.02.2022 | Stand: 18:40 Uhr

Schon so einiges hat die Schauburg an der Kaufbeurer Ganghoferstraße erlebt. Nach dem Ende des Kinobetriebs wurde das Haus mit der charakteristischen Giebelgestaltung zum Spielort der Kulturwerkstatt, dem Kinder- und Jugendtheater des Kaufbeurer Stadtjugendrings. Doch jetzt steht die einschneidendste Veränderung seit Erbauung des Gebäudes 1936 an. Fallen auch die letzten Beschlüsse der Gremien positiv aus, dann wird das Theater Schauburg für rund 4,7 Millionen Euro zu einem kulturellen Begegnungszentrum um- und ausgebaut. Nach etlichen Jahren des Planens und Verhandelns steht die Finanzierung, und die Arbeiten könnten Anfang nächsten Jahres starten. „Das ist wirklich der Hammer“, sagt Kulturwerkstatt-Leiter Thomas Garmatsch mit einer Mischung aus Euphorie und Respekt vor dem Großprojekt.