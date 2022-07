Aus nach Jahrhunderten: Die Stadt-Apotheke in Kaufbeuren schließt

Mit der Stadt-Apotheke in Kaufbeuren schließt einer der ältesten Standorte für Heilkunde in Deutschland. Betreiber Erich Degenhardt über die Gründe.

29.07.2022 | Stand: 19:21 Uhr

Es ist ein Ende, das viele Menschen berührt: Die Stadt-Apotheke in der Kaiser-Max-Straße schließt Ende des Monats. Damit ist das Aus einer der ältesten Apotheken in Deutschland besiegelt. „Das tut mir in der Seele weh“, sagt Betreiber Erich Degenhardt (57). „Aber von der Tradition kann ich nicht abbeißen.“ Letztlich seien es wirtschaftliche Gründe, die ihn zu dem Schritt bewogen haben. Die teils langjährige Kundschaft werde künftig in seiner Apotheke am Heinzelmannpark versorgt, wo er alle Angebote in modernen Räumen konzentriert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.