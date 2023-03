Ausbildung im Fliegerhorst Kaufbeuren im Wandel der Zeit

Im Fliegerhorst Kaufbeuren sind zahlreiche Objekte zu bewundern. Sie zeigen, wie sich das Lehrmaterial dort im Laufe der über 65-jährigen Geschichte gewandelt hat.

04.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Wie sich die Ausbildung an der Luftwaffenschule in Kaufbeuren in über 65 Jahren gewandelt hat, dokumentieren nun zwei Ausstellungen im Fliegerhorst. Sie sind so angelegt, dass sie auch andernorts gezeigt werden können. Kommandeur Oberst Martin Langer eröffnete jüngst die „Verwendungsbezogene Ausstellung“, welche die bereits bestehende „Standortbezogene Ausstellung“ ergänzt. Langer wies auf den steigenden Grad der Digitalisierung hin, die auch Eingang in die Ausbildung im Fliegerhorst gehalten habe. „Wir haben für die Luftwaffe und die Bundeswehr sogar maßgeblich dazu beigetragen“, so der Kommandeur. (Lesen Sie dazu auch: Im Kaufbeurer Fliegerhorst muss bald kräftig gebaut werden)

Früher musste es ohne Laptops funktionieren

Interaktive Smartboards und Laptops seien längst Standard in der Ausbildung. „Ausbildungsinhalte können immer und von nahezu überall abgerufen werden und selbst komplexeste Zusammenhänge und Verfahrensabläufe werden durch Simulatoren am Laptop oder mit Virtual oder Augmented Reality (digital erweiterte Realität) in verständlichen Abschnitten vermittelt“, erläuterte Langer. Mit der Lehrsammlung wolle man darstellen, dass das nicht immer so war. Die Ausstellung soll den Trainingsteilnehmern - an diese richtet sie sich primär - ein Bild von der rasant fortschreitenden technischen Entwicklung der vergangenen 60 Jahre vermitteln. Sie zeigt auch eine Übersicht über die Veränderungen der Ausbildung des technischen Personals für die Wartung und Instandsetzung von Luftfahrzeugen und Radargeräten und des Personals für die militärische Flugsicherung in diesem Zeitraum. Zudem wird die Ausstellung auch die vielen aktiven oder ehemaligen Soldaten oder zivilen Mitarbeiter anziehen, die einst ihre technische Ausbildung in Kaufbeuren und vielen anderen Bundeswehrstandorten erhielten.

Exponate zum Anfassen

Ohne das große Engagement Einzelner, so Oberst Langer anerkennend, seien Aufbau und Betrieb einer solchen Sammlung nicht möglich. In neun Themenräumen haben Offiziere und Portepee-Unteroffiziere mit ebenso viel Engagement wie Liebe zum Detail „ihre“ Fachgebiete von den Anfängen vor über einem halben Jahrhundert bis heute dargestellt. Die Ausstellungsobjekte können meist angefasst werden, eine Beschreibung begleitet sie, digitale Inhalte können über Displays abgerufen werden und es gibt Mitmach-Aktionen. Initiator beider Ausstellungen, der „Vater der Sammlung“, ist Hauptmann der Reserve Matthias Tietje, der sein Projekt demnächst an Leutnant Christoph Kraft übergeben wird. Tietje war viele Jahre an der damaligen Technischen Schule der Luftwaffe 1 auf dem Fliegerhorst eingesetzt und übernahm - bereits im Ruhestand - gern die Aufgabe zum Aufbau der Ausstellung.Die Machart der Sammlung korrespondiert mit der „Standortausstellung“ und kann wie diese auch außerhalb der Kaserne präsentiert werden. „Mit dieser Ausstellung wollen wir junge Leute neugierig auf Technik machen“, sagt er.

Lesen Sie dazu auch: Die lange Tradition der Luftwaffe im Allgäu

Zu den Gästen bei der Eröffnung gehörten auch Kaufbeurens Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler, die Leiterin des Stadtmuseums, Petra Weber, der Leiter des Stadtarchivs, Dr. Peter Keller, sowie Oberstudiendirektor Christof Walter vom Jakob-Brugger-Gymnasium. Mit diesen Institutionen habe man als Beteiligter an dem Projekt „Kaufbeuren unter dem Hakenkreuz“ eine sehr gute und intensive Kooperation aufbauen können, freute sich Langer. Diese möchte die Luftwaffenschule gern fortsetzen.

Die VHS Kaufbeuren bietet Besichtigungen der Lehrsammlung an, Einzelinteressenten können sich für einen Besuch per Mail an TAusbZLwAbtSuedLehrsammlung@bundeswehr.org anmelden.