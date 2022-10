Ausbildungsmesse in Pforzen: Wo berufliche Zukunft entsteht

Günther Blösch bringt bei der Allgäuer Ausbildungsmesse in Pforzen (Ostallgäu) wieder Schulabgänger, Eltern und Ausbilder zusammen. 41 Aussteller präsentieren sich.

12.10.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Das neue Schuljahr hat erst vor wenigen Wochen begonnen. Für viele Schülerinnen und Schüler der entsprechenden Jahrgangsstufen bedeutet das, dass sie sich in den nächsten Monaten intensiv damit beschäftigen werden, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen soll. Unterstützung bietet ihnen die Allgäuer Ausbildungmesse von Günther Blösch, die in seiner Veranstaltungshalle Flohwiese in Pforzen am Freitag, 14., und Samstag, 15. Oktober, jeweils von 9 bis 14 Uhr, stattfindet.

„Die Berufswahl ist nicht nur wegen des richtigen Ausbildungsberufs ein bedeutender Schritt, auch der Betrieb mit den künftigen Kollegen und Ausbildern muss zu einem passen“, sagt Blösch. Dass sich die zwei Richtigen treffen, war in den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie, in denen sich Bewerber und Betriebe oft nur online „beschnuppern“ konnten, aber gar nicht so einfach. Doch in diesem Jahr sei es glücklicherweise wieder möglich, die Bewerber und Firmen sozusagen „Auge in Auge“ zusammenzubringen, so Blösch, der von der Wirkung einer Präsenzmesse überzeugt ist. Blösch, der selbst ein Handwerksunternehmen in Pforzen leitet, sagt: „Es geht nichts über persönliche Treffen.“

Während der vergangenen zwei Jahre hat er die Erfahrung gemacht, dass besonders die Schüler der Abschlussklassen überhaupt nicht wüssten, was sie als Nächstes vorhaben. „Corona hat da wirklich nicht geholfen, eher im Gegenteil.“

Wie wichtig das Thema Ausbildung auch bei den Arbeitgebern eingeschätzt wird, zeigt sich an der Zahl der Aussteller: 41 Firmen und Betriebe nutzen die Möglichkeit, sich an den beiden Tagen in der Flohwiese zu präsentieren. Der Nachwuchsmangel sei für manche Selbstständigen existenzgefährdend, sagt er.

Auch Lehrlinge beraten bei der Ausbildungsmesse in Pforzen

Die Ausbildungsmesse bietet für beide Seiten eine Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig kennenzulernen. Nicht nur die Betriebe suchen das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern, auch Lehrlinge stehen oft für Fragen der Besucher zur Verfügung und geben Einblicke in den Betrieb und die Ausbildung. Blösch hofft auch, dass viele Eltern ihre Kinder auf die Messe begleiten. Sie sind in dieser Lebensphase wichtige Berater: „Die Eltern kennen ihr Kind noch am besten und sollten mit dabei sein, wenn es den Arbeitsmarkt kennenlernt.“