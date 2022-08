Ausgeschossen - den Feuerschützen Thingau ist wohl das Geld ausgegangen

Die Feuerschützen Thingau haben den Betrieb eingestellt. Es läuft ein Insolvenzverfahren gegen die Vorstände, die in Pforzen gemeldet sind.

Ich bin dann mal weg – so scheint es mit den Thingauer Feuerschützen zu sein. Eine Internetpräsenz gibt es nicht (mehr), telefonisch ist niemand mehr zu erreichen, und sonstige Quellen geben nur an: dauerhaft geschlossen. Des Rätsels Lösung erklärt Rechtsanwalt Daniel Vehrenberg: „Mit Beschluss des Amtsgerichts Kempten – Insolvenzgericht – vom 22. Juni 2022 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Thingauer Feuerschützen e.V. wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet.“

Insolvenzverwalter hüllt sich in Schweigen

Warum das so weit gekommen ist, kann Vehrenberg nicht mitteilen: „Bei dem Insolvenzverfahren handelt es sich um ein solches nicht-öffentlicher Natur, sodass weitergehende Auskünfte vonseiten des Insolvenzverwalters an dieser Stelle nicht erteilt werden können.“ Zum Insolvenzverwalter bestimmte das Amtsgericht Dr. Robert Saam, in dessen gleichnamigen Rechtsanwaltsbüro Vehrenberg arbeitet. Klar ist, dass der Verein, der durch zwei Vorstände vertreten wird – gemeldet in Pforzen – zahlungsunfähig ist. Denn am 28. März ging der Insolvenzantrag bei dem Amtsgericht ein, der im Juni gleichsam positiv beschieden wurde. Die Gründe bleiben vorerst ungewiss, aber immerhin weiß Unterthingaus Bürgermeister Bernhard Dolp: „Die Insolvenz ist allgemein bekannt von gemeindlicher Seite.“ Aber er betont: „Die Hintergründe sind im Detail unbekannt.“

Seit 1993 eine Schießbahn für Großkaliber

Die Feuerschützen Thingau wurden wohl 1991 gegründet – als vierter Schützenverein neben denen in Unter- und Oberthingau sowie Reinhardsried. „Traditionell gibt es Schützenvereine wie auch Feuerwehren und Musikvereine in jedem Ortsteil“, berichtet Dolp – damit bleibe auch die Eigenständigkeit der Ortsteile gewahrt. Die Feuerschützen kamen dann hinzu und bauten ihre Anlage mit viel Eigenleistung im Mühlweg in Oberthingau, die 1993 in Betrieb genommen wurde. Die Schießstände sind unterirdisch angelegt, auch weil bei den Thingauer Feuerschützen mit größeren Kalibern auf 25 und 100 Metern geschossen wurde.

Dem Schützengau fehlt der Schießstand

2012 fand bei den Feuerschützen ein Tag der Offenen Tür statt: Zwei Tage lang wurden die Anlage und das großkalibrige Schießen mit Gästen und Vereinen aus dem Allgäu und dem ganzen Land gefeiert. Und der Sportschützengau Kaufbeuren-Marktoberdorf veranstaltete auf der Anlage Gaumeisterschaften KK 100 Meter, berichtet Gauschützenmeister Herbert Kelz. Ein solcher 100 Meter-Schießstand fehle dem Gau nun. „Grundsätzlich ist es sehr schade, dass ein traditioneller Verein wie die Thingauer Feuerschützen Insolvenz anmelden muss. Man denke nur an die Gründungsmitglieder und an die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die den Verein und die Schießanlage mit sehr viel persönlichem Engagement aufgebaut und weiterentwickelt haben“, erklärt Kelz deshalb.

Ein Pachtvertrag läuft noch

Zu dem Verfahren kann er aber nichts sagen, weil „der Sportschützengau keinen direkten Einblick in die Vereinsangelegenheiten der Thingauer Feuerschützen hat“. Die Gemeinde ist zumindest indirekt involviert, denn das Grundstück, auf dem sich die FSG-Anlage befindet, gehört der Kommune. „Und es besteht ein Pachtvertrag mit den Thingauer Feuerschützen, der noch gültig ist“, erklärt Bürgermeister Dolp.

Abwarten und Tee trinken

Aber wie es nun weitergeht, ist ungewiss. Das Insolvenzverfahren wird zwar demnächst abgeschlossen, doch die Prüfung der Forderungen oder Beschwerden bleibt erst einmal nicht-öffentlich. Während der Gauvorstand „den aktuellen Mitgliedern des Vereins einen erfolgreichen Neustart“ wünscht, bleibt Dolp zurückhaltender: „Wir müssen alles erst einmal abwarten.“