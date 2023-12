Ausgeträumt: TSV verliert unerwartet - und damit auch den Titel

Westendorfer Ringer verlieren in der Oberliga bei Burghausen II. Der Gegner verstärkt sich zuvor mit Bundesligaathleten. Damit hat der TSV wohl kaum noch Titelchancen.

05.12.2023 | Stand: 07:35 Uhr

Ist der Traum von der Meisterschaft wirklich schon ausgeträumt? Der SV Wacker Burghausen II hat dem TSV Westendorf am vorletzten Kampftag ein Bein gestellt und die Ostallgäuer mit 17:11 bezwungen. Nur vier der insgesamt zehn Einzelbegegnungen gingen an die Gäste. Am Ende fehlte auch das nötige Glück, um die Bundesligareserve aus Ostbayern in die Knie zu zwingen.

Burghausen II tritt mit Bundesligaringern an

Burghausen überließ in diesem Duell wirklich nichts dem Zufall. Verstärkten sie sich ausgerechnet an diesem Wochenende mit einigen Athleten, die sonst nur für die Bundesliga vorgesehen sind. Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner spricht deshalb gar von einer „Wettbewerbsverzerrung“. Denn in den Kämpfen zuvor ging Wacker mit einer völlig anderen Mannschaft auf die Matte. „Bei Burghausen ging es um nichts mehr. Wir waren und sind schon etwas bedient und sauer“, macht Goßner keinen Hehl daraus. Dass Westendorf zudem nicht seine optimale Leistung abgerufen hat, kommt noch erschwerend hinzu.

Vier Siege im ersten Durchgang reichen nicht

Kampflos gewann Westendorfs Michael Steiner im Limit bis 57 Kilo Greco, weil der Gastgeber keinen Gegner aufbot. Schwergewichtler Georgi Ivanov war in seinem Duell nicht zu bremsen. Nach 24 Sekunden schulterte der Bulgare Alexander Kreimer. Damit baute der TSV seine Führung auf 8:0 aus. Doch diese währte nicht lange. Denn der Europameister von 2022, Vladimir Egorov aus Nordmazedonien, machte mit Markus Stechele kurzen Prozess und punktete ihn vorzeitig aus. Felix Kiyek mühte sich in der Gewichtsklasse bis 98 Kilo zu einem 5:4-Sieg, was unterm Strich nur einen Mannschaftspunkt brachte. Maximilian Prestele (66 kg, Greco) gewann sein Duell gegen Albert Kreimer mit 4:0. Noch in der Hinrunde bezwang der Westendorf denselben Gegner, allerdings im Limit bis 71 Kilo, noch mit 12:0. Zwar führten die Ostallgäuer Recken zur Pause mit 11:4, doch dass im zweiten Durchgang kein weiterer Einzelsieg mehr dazu kam, war unterm Strich schon ziemlich überraschend.

Drei klare Niederlagen folgen

Tobias Schlecht (86 kg, Freistil) verlor gegen Jakob Rottenaicher auf Schulter. Auch Luis Wurmser war im Limit bis 71 Kilo im Freistil gegen Magomed Kartojev chancenlos, obwohl er in ersten Kampfhälfte sogar fünf Wertungen erzielte. Doch am Ende punktete Kartojev den Westendorfer vorzeitig aus. Drei weitere Mannschaftspunkte gab noch Philipp Reiner gegen Bundesligaakteur Witalis Lazovski ab. Der Kaderathlet des Deutschen Ringer-Bundes tauchte in der Burghauser Aufstellung am vergangenen Wochenende zum ersten Mal überhaupt auf. Denn der Greco-Spezialist siegte am Sonntag nicht nur gegen Reimer, sondern auch am Vortag hatte er mit seinem Einzelsieg in Burgebrach für zufriedene Gesichter im Wacker-Team gesorgt. Burghausen gewann mit der stark aufgerüsteten Mannschaft bei den Oberfranken überraschend mit 20:11.

Erste Niederlage für Ion Gaimer

Vor den beiden abschließenden Begegnungen im Weltergewicht lag Westendorf mit 11:15 zurück. Damit war die Chance auf den Gesamtsieg zwar noch gegeben, doch Ion Gaimer (Greco) hatte im Kampf gegen Magomed-Baschir Kartojev nicht seinen besten Auftritt: Er verlor mit 2:4-Wertungspunkten. Daniel Joachim kämpfte verbissen, hatte aber gegen Mansur Dakiev ebenfalls kein Glück.

SC Oberölsbach fast schon Meister

Weil der SC Oberölsbach dank zwei deutlichen Heimsiegen gegen Unterföhring und Geiselhöring an den Westendorfern in der Tabelle vorbei gezogen ist, wird den Oberpfälzern der Titel kaum noch zu nehmen sein. Denn der SCO liegt zwei Punkte (25:5) vor dem TSV (23:7), der am Samstag im letzten Saisonheimkampf gegen den SC Anger siegen muss, aber gleichzeitig auf eine Niederlage Oberölsbachs gegen Schlusslicht Nürnberg Grizzlys hoffen muss.