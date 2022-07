Ausgezeichneter Gastgeber: IHK-Regionalversammlung tagt bei Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten

Mayr Antriebstechnik wird 125 Jahre alt und empfängt die IHK Regionalversammlung Kaufbeuren/Ostallgäu. Energie ist das beherrschende Thema.

19.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

2022 ist ein besonderes Jahr für das Maschinenbauunternehmen Mayr Antriebstechnik aus Mauerstetten (Ostallgäu). Der Betrieb feiert sein 125-jähriges Bestehen. Ein stolzes Alter, das auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) würdigt: Bei der Sommersitzung der IHK-Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu überreichte Vorsitzender Peter Leo Dobler die Urkunde zum Firmenjubiläum an Ferdinand Mayr, den Geschäftsführenden Gesellschafter des Familienunternehmens.

Weil Mayr Antriebstechnik gleichzeitig auch Gastgeber der Regionalversammlung war, konnten die Teilnehmer bei einem Rundgang selbst einen Blick hinter die Kulissen werfen. Sie zeigten sich dabei beeindruckt vom weitläufigen und stark wachsenden Firmengelände in Mauerstetten, in das zuletzt mit dem Bau eines neuen Hochregallagers kräftig investiert worden war.

Die Geschichte des Unternehmens beginnt im Jahr 1897. Damals wurde der Betrieb von Christian Mayr (dem Ur-Ur-Großvater von Ferdinand Mayr) als Mühlschreinerei in Kaufbeuren gegründet. Er reparierte Mühlen und Sägewerke und stellte Bauteile dafür her. Dies waren beispielsweise Antriebsräder, Kammräder, Transmissionen und Mühlräder. Fritz Mayr (der Großvater von Ferdinand Mayr) stieg im Jahr 1956 in dritter Generation in den Familienbetrieb ein. 1965 übernahm er die Geschäftsführung von seinem Vater und ist bis heute als Geschäftsführer aktiv.

Urkunde zum Firmenjubiläum: Peter Leo Dobler (rechts) von der IHK mit Ferdinand May. Bild: Simone Dauer/Mayr Antriebstechnik

Die Ausgangsbasis in Kaufbeuren war durch das stetige Wachstum in der Nachkriegszeit bald zu beengt: Lediglich 1.400 Quadratmeter Fläche hatte der Firmensitz in Kaufbeuren, den Mayr Antriebstechnik seit der Gründung 1897 nutzte. Die Anlage wurde spätestens in den 1970er Jahren endgültig zu klein für den aufstrebenden Betrieb. 1973 schließlich zog das Unternehmen nach Mauerstetten um - bis heute ist hier der Firmensitz. Mit kräftigen Investitionen hat das inhabergeführte Familienunternehmen seine Stabilitätspolitik und das Bekenntnis zum Standort in Mauerstetten zuletzt untermauert. So wurde 2021 das neue automatische Hochregallager in Betrieb genommen und 2020 der Umbau der bestehenden Hallen 1 und 2 einschließlich eines neuen Sozialgebäudes mit Kantine und Dachterrasse abgeschlossen.

Das neue Kommunikationszentrum „mayr.com“, in dem die IHK-Regionalversammlung stattfand, wurde im Jahr 2018 eröffnet. „Wir setzen langfristig auf eine stabile und nachhaltige Standortsicherung im Allgäu“, erklärte Ferdinand Mayr. „Dafür setzen wir die erwirtschafteten Gewinne ein - mit dem Ziel, Voraussetzungen und Gestaltungsraum für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Dies stelle den Rahmen dar für moderne Arbeitsplätze, Digitalisierung, Automatisierungen und nachhaltige Produktion als Vorleistung für den Produktionsstandort Deutschland. Aber auch kurzfristig müsse das Unternehmen stabil und handlungsfähig bleiben, sagte Ferdinand Mayr. Der Betrieb sei mit einen Notfallplan Gas mit verschiedenen Szenarien vorbereitet auf mögliche Engpässe.

Das Thema Energieversorgung war auch ein zentrales Thema der IHK-Regionalversammlung. Dr. Nina Reitsam, Leiterin des IHK-Geschäftsfeld Industrie- und Innovation, stellte die aktuellen Entwicklungen vor. Daneben berichtete IHK-Regionalgeschäftsführer Björn Athmer über weitere aktuelle IHK-Themen. Pauline Lajehanniere Appel stellte den Bericht der Wirtschaftsjunioren vor.