Aussicht auf rosige Zukunft - DJK zieht Kinder an

Die DJK Kaufbeuren legt beim Nachwuchs im Basketball weiter zu – neue Trainer tragen ihren Teil dazu bei. Die Finanzen und Mitgliederzahlen bleiben stabil.

13.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Auf „ein durchwachsenes Jahr mit einigen Höhen und Tiefen“ hat die DJK Kaufbeuren bei ihrer diesjährigen Generalversammlung in den Worten des Vorsitzenden Michael Barnsteiner zurückgeblickt. Die Corona-Pandemie habe im abgelaufenen Vereinsjahr erneut für „ein rechtes Durcheinander“ gesorgt, sagte der Vereinschef weiter. Neben all den Einschränkungen im Trainings- und vor allem im Spielbetrieb habe etwa auch lediglich eine offizielle Vorstandssitzung stattfinden können. Doch durch Teamgeist und Zusammenhalt habe man auch diese Phase letztlich gemeinsam meistern können – wofür Barnsteiner allen Mitgliedern und besonders den Ehrenamtlichen seinen Dank aussprach. Großes Potenzial erkenne er unterdessen bei der Jugendarbeit des Vereins.

Neue Trainer sind Glücksgriffe

Durch die beiden neu hinzugewonnenen Basketball-Trainer Alex Susock für die U16 und U14 sowie Andreas Haas für die U10 habe man „echte Glücksgriffe“ getätigt. „Sie sind wahnsinnig engagiert und ziehen immer mehr Kinder und Jugendliche an“, berichtete Barnsteiner. „Teilweise sind es über 30 Leute im Training, sodass in zwei Gruppen je zur Hälfte trainiert werden muss. Die Trainer fordern Unterstützung – und die müssen wir ihnen dringend geben.“ Diese wiederum käme bereits in großem Maße von Mike Lippert, der nicht nur als Vorsitzender des Bayerischen Basketballverbands für den Bezirk Schwaben fungiert, sondern auch seinem Heimatverein Kaufbeuren immer wieder bei der Akquise von Helfern unter die Arme greift und selbst hin und wieder eine Trainingseinheit übernimmt. Ziel bleibe, künftig wieder möglichst viele Jugendteams im Spielbetrieb zu haben.

Schraderhalle wird neu gebaut

Die dafür entsprechende Heimspielstätte ist bereits in der Vorbereitung: Die Schraderhalle wird in den kommenden circa zwei Jahren nach dem Abriss neu aufgebaut. Bei den Planungen sei die Stadt auf die Wünsche des Vereins eingegangen und habe ihn stets mit einbezogen, wofür die DJK sehr dankbar sei, sagte Barnsteiner. Die Übergangszeit bis zum Bezug werde in Sachen Trainingsmöglichkeiten die eine oder andere Herausforderung mit sich bringen, sodass alle weiterhin zusammenhelfen müssten. „Aber mit diesem Zulauf in der Jugend und der Aussicht auf eine schöne neue Halle stehen wir vor einem guten Neuaufbau. Bei der DJK kann etwas Tolles entstehen in den nächsten Jahren“, prophezeite der Vorsitzende.

Finanzen trotzen der Pandemie

Um die Finanzen des Vereins steht es jedenfalls nicht schlecht, wie Kassier Marcel Jutzi anhand des Kassenberichts belegte. Schließlich habe es aufgrund der zweiten Corona-Saison kaum Ausgaben gegeben. „Auch die Kassenprüfung ist noch nie so schnell über die Bühne gegangen“, sagte Jutzi. Ein Novum sei außerdem, dass es im Jahr 2021 keinerlei Strafen vom Verband für die DJK gegeben habe. Zudem blieben die Einnahmen aus den Jahresbeiträgen relativ stabil, da es auch trotz der Pandemie kaum Kündigungen gegeben habe.

Außergewöhnliche Saison der Basketballer

Der Bericht von Abteilungsleiter Basketball, Isidoro Peronace, hob eine „außergewöhnliche“ Saison der Ersten Mannschaft hervor, die mit dem fünften Rang in der Bezirksoberliga endete. Von insgesamt nur zehn Partien wurden alle fünf Auswärtsspiele gewonnen, zuhause kassierte die DJK hingegen vier Pleiten in fünf Spielen. Mit der guten Perspektive in den Jugendteams und einer U14 und U16 im Spielbetrieb sowie auch wieder einer zweiten Herrenmannschaft am Start sei man für die kommende Saison so gut aufgestellt wie seit einigen Jahren nicht mehr.

Volleyballerinnen suchen Trainer

Die Volleyball-Damen der DJK erreichten in der vergangenen Spielzeit einen respektablen fünften Rang in der Eichenkreuz D-Klasse. Allerdings wird es in der neuen Saison nach dem Abschied von Trainer Jakob Markthaler und mehren Spielerinnen kein Team mehr geben. Dafür wird wieder eine U14-Mannschaft an den Start gehen, die mit einem überragenden dritten Platz von 17 Teams in der Eichenkreuz-Hobbyliga hat aufhorchen lassen, wie Abteilungsleiterin Verena Siegel in ihrem Bericht betonte. Die Suche nach Trainern müsse jedoch nach wie vor forciert werden, um mehr Kindern und Jugendlichen Volleyball anbieten zu können. Die Nachfrage sei weiterhin enorm.

Elisabeth Lidl 60 Jahre dabei

Bei den einzigen Neuwahlen auf der Tagesordnung wurden Siegel als Abteilungsleiterin der Volleyballer und Peronace als Kopf der Abteilung Basketball einstimmig wiedergewählt. Der absolute Höhepunkt des Abends folgte zu guter Letzt: Elisabeth Lidl, über Jahrzehnte in mehreren Funktionen Vorstandsmitglied und aktuell Frauenwartin, wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft bei der DJK geehrt und gebührend gefeiert.

