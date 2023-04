Ausstellung im Irsee zeigt die Kunst des Gegensatzes

Weltpolitische und gesellschaftliche Brüche spiegeln sich auch in der BBK-Ausstellung im Kloster Irsee wider. Warum Maria Ruckers preisgekrönte „Wellen“ Mut machen.

04.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Es sind bewegte Zeiten, in denen die 33. Auflage der traditionellen Frühjahrsausstellung der Berufsverbände Bildender Künstler (BBK) in Schwaben im Kloster Irsee stattfindet. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die spätestens seit der Corona-Pandemie unversöhnlich scheinenden Meinungsblöcke innerhalb der Gesellschaft haben nicht nur viele der 75 Arbeiten von 64 Künstlern aus der Region geprägt, die dort zu sehen sind. Die neuen Vorsitzenden des BBK Allgäu/Schwaben-Süd, Barbara Wolfart und Sven Mueller, stellten auch gleich die seit einigen Jahren parallel laufende thematische Sonderausstellung unter das Motto „Polaritäten“. Sie wurde von 29 Künstlerinnen und Künstlern mit 35 Werken beschickt.

