Ausstellung in Kaufbeuren soll über „E-Health“ aufklären

Die Angst vor Datenmissbrauch ist gerade im Gesundheitsbereich groß. Themeninsel im Kaufbeurer BayernLab zeigt, welche Technologien Patienten helfen könnten.

06.08.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Corona-Warn-App, Videosprechstunden, digitaler Impfpass – die Pandemie hat der Digitalisierung im Gesundheitswesen einen Schub verpasst. E-Rezept und digitale Patientenakte sollen nun in Arzt-, Therapiepraxen und Apotheken Schluss mit der Zettelwirtschaft machen. Im BayernLab in Kaufbeuren soll nun eine Themeninsel über „E-Health“ aufklären.

Akzeptanz nicht selbstverständlich

Bei der Eröffnung der Ausstellung betonte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Chancen, die in der Digitalisierung des Gesundheitsbereichs liegen. „Die Akzeptanz ist jedoch nicht selbstverständlich“, sagte der Minister Selten wissen Patienten genau, wer nun genau Zugriff auf ihre höchst sensiblen Daten hat, die Angst vor Missbrauch ist groß. Umso wichtiger sei es, Vorbehalte gegenüber neuer Technik abzubauen.

Smarte Technik soll Patienten unterstützen

Dr. Thomas Ewert, der am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zuständig für die Entwicklung der Themeninsel ist, zeigte anhand verschiedener Exponate, wie digitale Technik den Alltag von Patienten, Medizinern und Pflegepersonal erleichtern kann: Ein smarter Medikamentenspender gibt entsprechend der Tageszeit die verordnete Dosierung heraus und erinnert Patienten an die Einnahme.

"Temi" vorerst ausgebremst

Der Pflege-Unterstützungsroboter „Temi“ könnte es alten Menschen ermöglichen, länger in den eigenen vier Wänden zu leben. Könnte – derzeit sind die meisten Funktionen des Modells eines amerikanischen Herstellers nicht mit deutschem Datenschutzrecht kompatibel. Über das E-Rezept, die elektronische Patientenakte (ePA) und die Telematikinfrastruktur in Arztpraxen, will die Ausstellung auch über Gesundheits-Apps aufklären. Denn auch hier werden Informationen gespeichert, die der Nutzer preisgibt.

Interessant seien die medizinischen Daten aber auch für die Forschung, meint Ewert. Wissenschaftler hoffen, aus Datensätzen medizinische Erkenntnisse gewinnen und Behandlungsmethoden verbessern zu können. Potenzial liege auch in modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, um beispielsweise Bürgerinnen und Bürger auch im ländlichen Raum besser versorgen zu können.

Die E-Health-Themeninsel wird zunächst im BayernLab in Kaufbeuren gezeigt, später wird sie auf Wanderschaft in die neun weiteren Labs, die über alle Regierungsbezirke verteilt sind, gehen. Soweit es die Corona-Lage zulässt, sind dazu auch Veranstaltungen wie Vorträge und Workshops geplant. Wegen der aktuellen Hygieneverordnung sind Besuche im BayernLab momentan nur für maximal zehn Personen gleichzeitig und nach Terminvereinbarung möglich.