Auszeit am Strand - Ostallgäuer Ringer trainieren in Italien

Der TSV Westendorf nutzt die Wettkampfpause für eine teambildende Maßnahme in Jesolo. Die Gegner für die neue Saison stehen fest.

13.06.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Die vergangenen Wochen und Monate waren sehr intensiv. Die derzeit wettkampffreie Zeit nutzten die Westendorfer Ringer, um im über 600 Kilometer entfernten Jesolo ein fünftägiges Trainingslager abzuhalten. Sonne, Strand und Meer, dazu jede Menge Spaß. Die beiden Cheftrainer Matthias Einsle (Freistil) und Maximilian Goßner (Griechisch-römisch) legten vor allem Wert auf das Teambuilding.

Kondition im Sand

Richtig gutes Wetter hatten die Ringer erwischt. Jeden Tag gab es zwischen 8 und 9 Uhr eine Trainingseinheit. „Wir haben vor allem an unserer Kondition und Kraft gearbeitet“, sagt Einsle und zieht ein positives Fazit. In den vergangenen Wochen und Monate waren die Jungs unter enormem Wettkampfstress. Schließlich standen die Landesmeisterschaften und nationalen Titelkämpfe im Vordergrund. „Wir haben die gemeinsame Zeit in Italien genutzt, um auch mal abzuschalten und unser Zusammengehörigkeitsgefühl weiter zu stärken“, betont Einsle.

Spaß am Strand

Gerade der Sandstrand am Meer bot eine perfekte Plattform dafür: „Es ist enorm wichtig, auch außerhalb der Matte den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen.“ Zeitlich hat es sogar bei Bundeskaderathlet Niklas Stechele geklappt, um dabei zu sein. Pech hatte dagegen Christopher Kraemer. Er war bei einem zentralen Lehrgang des Deutschen Ringer-Bundes in der Sportschule Hennef, sodass seine Teilnahme nicht möglich war.

Planen für die neue Saison

Unterdessen kann der TSV Westendorf seine im September beginnende Oberliga-Saison final planen. Der SV Wacker Burghausen hat nun endlich grünes Licht für eine Teilnahme in der höchsten bayerischen Liga gegeben. Der viermalige deutsche Mannschaftsmeister, der auch dieses Jahr zu den Favoriten in der Bundesliga zählt, wird mit seiner Zweiten in der Oberliga starten. Insgesamt kämpfen somit sieben Teams um den Meistertitel und den gleichzeitigen Aufstieg in die Zweite Bundesliga-Süd. Der TSV startet am 17. September mit einem Heimkampf gegen den SC Anger. Weitere Gegner sind neben Burghausen II noch Oberölsbach, die Nürnberg Grizzlys II, Burgebrach und Geiselhöring.

Der TSV beim Tänzelfest

Spätestens in der zweiten Juli-Woche geht es bei den Westendorfern Schlag auf Schlag: Dann startet die offizielle Vorbereitungsphase. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause geben sich die TSV-Ringer dieses Jahr beim Tänzelfest-Lagerleben wieder zum Besten. Einige Athleten nutzen am 23. Juli die schwäbischen Meisterschaften als intensive Trainingseinheit, ehe dann noch das jährliche Trainingslager mit den Freunden aus Anger bevorsteht.

