Auszubildende retten 23 Rehkitze

Auszubildende von Hawe Hydraulik in Kaufbeuren engagieren sich in der Rehkitzrettung. Wie es zu der Kooperation mit dem Wildtierrettungsverein Osterzell kam.

08.07.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Die Auszubildenden aus dem Hawe-Werk Kaufbeuren haben sich in Zusammenarbeit mit dem Wildtierrettungsverein Osterzell an einem Kitzrettungsprogramm beteiligt. Die Reaktion der Lehrlinge auf die freiwillige Initiative war laut Pressemitteilung durchweg positiv. Trotz des frühen Treffpunkts um 4 Uhr morgens nahmen die Azubis begeistert an der Aktion teil. Insgesamt wurden 23 Kitze vor landwirtschaftlichen Mähmaschinen gerettet.

Der Kontakt wurde von einem Hawe-Mitarbeiter eingeleitet und anschließend von Werksleiter Franz Pasta und Georg Becker, Vorsitzender des Wildtierrettungsvereins, koordiniert, da die größte Not die Unterstützung durch freiwillige Helfer darstellt. Pasta teilte seine Begeisterung über das Projekt: „Für mich war schnell klar, dass wir hier mit unseren Azubis unterstützen sollten, da dadurch verschiedene positive Effekte gebündelt werden können.“ Sie lernten die Themengebiete Natur, Lebewesen und Ehrenamt näher kennen. Darüber hinaus sei das eine Möglichkeit für Team-Building gewesen. „Was ist schöner und prägender, als mit seinen Hawe-Kollegen ein kleines Rehkitz aus der Wiese zu tragen und zu retten?“, so Pasta.

Aber das sei erst der Anfang: Hawe plant, die Beteiligung an diesem Projekt fortzusetzen. „In Zusammenarbeit mit dem Verein Osterzell setzt sich Hawe Hydraulik weiterhin für den aktiven Tierschutz ein und bereichert die Ausbildung junger Fachkräfte durch realitätsnahe Initiativen“, so das Unternehmen.