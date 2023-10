Auto kommt bei Kaufbeuren von der B12 ab und überschlägt sich

In der Nacht auf Sonntag kommt ein Auto von der B12 ab und überschlägt sich. Eine 75-Jährige wird eingeklemmt, ihr Mann kann sich befreien und Hilfe rufen.

15.10.2023 | Stand: 11:56 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein älteres Ehepaar bei einem schweren Unfall auf der B12 bei Kaufbeuren glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam die 75-jährige Fahrerin kurz nach der Auffahrt vom Verteilerkreisverkehr auf die B12 mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Grund dafür waren nach bisherigen Erkenntnissen gesundheitliche Probleme der Fahrerin. Das Auto brach durch eine Baumreihe und blieb auf dem Dach liegen.

Ehemann befreit sich aus Unfallauto und macht vorbeifahrende Menschen auf sich aufmerksam

Die Fahrerin wurde eingeklemmt, aber der 82-jährige Ehemann konnte sich aus dem Pkw befreien. Er machte vorbeifahrende Fahrzeuge auf sich aufmerksam, weshalb gleich mehrere Notrufe eingingen. Neben der Polizei rückte auch die Feuerwehr aus, um die eingeklemmte Frau zu befreien. Beide Insassen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Am Pkw entstand Totalschaden, welcher sich laut Polizei auf etwa 15.000 Euro beläuft. An der Unfallstelle waren 25 Feuerwehrleute, zwei Rettungsdienstbesatzungen und ein Notarzt im Einsatz. Zudem musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Buchloe kurzzeitig gesperrt werden.

