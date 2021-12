Autofahrer demoliert Rettungswagen in Kaufbeuren und flüchtet

Im Gablonzer Ring in Kaufbeuren hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend einen Rettungswagen demoliert.

Die Kollision ereignete sich am Donnerstag gegen 20 Uhr im Gablonzer Ring in Kaufbeuren. Wie die Polizei berichtete, kam ein unbekannter Autofahrer im Ring nach links in den Gegenverkehr und touchierte dort die linke Fahrzeugseite des entgegenkommenden Rettungswagens. Dabei entstand am Rettungswagen ein massiver Sachschaden.

Der Unfallverursacher hielt zwar nach etwa 100 Metern auf der Fahrbahn an, entfernte sich dann aber mit quietschenden Reifen von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des unbekannten Unfallverursachers handelte es sich um einen schwarzen Wagen, der an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt sein dürfte.

Verletzt wurde niemand.

Zeugen des Unfalls sollen sich unter der Nummer 08341/933-0 an die Polizei in Kaufbeuren wenden.

