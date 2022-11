Autofahrer flieht mit 100 Sachen in Kaufbeuren vor Polizei - und entkommt

Verfolgungsjagd im Ostallgäu: Ein Autofahrer flieht vor der Polizei, mehrere Streifen sind im Einsatz. Auf einmal verliert sich die Spur.

05.11.2022 | Stand: 11:12 Uhr

Bei einer Verfolgungsjagd in Kaufbeuren, dem Ost- und dem Unterallgäu waren am vergangenen Montag mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Polizisten wollten einen vermeintlich Schlangenlinien fahrenden 3-er BMW in der Kemptener Straße in Kaufbeuren kontrollieren.

Doch während der Kontrolle flüchtete der Fahrer plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt. Mehrere Streifen beteiligten sich an der Verfolgung, doch der Fahrer reagierte auf keinerlei Anhaltesignale der Polizei und raste mit über 100 km/h davon.

Zwischen Nassenbeuren und Mattsies bog das Auto, so die Polizei, in ein Waldstück ab - eine weitere Verfolgung sei nicht mehr möglich gewesen. Hier verliert sich die Spur.

Verfolgungsjagd in Kaufbeuren - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Kaufbeuren bittet nun unter Tel. 08341/933-0 um Hinweise zum Fahrer, der Beifahrerin und zum Tatfahrzeug.

Fahrer: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, Glatze und ohne Bart

Beifahrerin: Ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt, mit braunen längeren Haaren

Tatfahrtzeug: 3-er BMW, älteres Baujahr, mit vermutlich entstempeltem Kennzeichen

