Autofahrer rammt bei Unfallfahrt in Kaufbeuren sechs Fahrzeuge

04.03.2023 | Stand: 09:41 Uhr

Ein Bild der Verwüstung bot sich am den Einsatzkräften nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Daniel-Kohler-Straße in Kaufbeuren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat ein Autofahrer vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Unfall beim Corona-Kinoplex in Kaufbeuren: Autofahrer rammt sechs Fahrzeuge

Auf seiner Unfallfahrt in der Nähe des Corona-Kinoplex prallte er dann auf einer Länge von etwa 50 Meter gegen insgesamt sechs Fahrzeuge, die entlang der Straße geparkt waren. Der Autofahrer, der sich alleine in seinem Wagen befand, blieb unverletzt. Es entstand aber enormer Sachschaden. (Aktuelle Meldungen aus Kaufbeuren lesen Sie immer hier.)

Die Kaufbeurer Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften rund zwei Stunden lang damit beschäftigt, die Trümmer von der Fahrbahn zu beseitigen. Zur Unfallstelle gerufen wurde auch der städtische Bauhof, der eine bei der Karambolage beschädigte Straßenlaterne vom Stromnetz nahm und die Unfallstelle mit Verkehrsschildern absicherte.

