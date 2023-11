Zwei gute Nachrichten in einer Woche für Kaufbeurer Gewinner des AZ-Rätsels

Beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewinnt Peter Huf aus Kaufbeuren 1.000 Euro. Warum er schon am Vortag Grund zur Freude hatte.

01.11.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Peter Huf lebt noch heute in seinem Geburtshaus in Kaufbeuren und ist einer der treuesten Leser der Allgäuer Zeitung: „Schon meine Eltern hatten sie abonniert und ich habe sie nie abbestellt. Sie gehört für mich jeden Morgen dazu, genau wie mein Kaffee.“ Sein Vater habe sich vor allem für den Sport interessiert, besonders für Fußball.

Mit der Allgäuer Zeitung aufgewachsen

Er lese hingegen am liebsten den Kulturteil, vor allem Ausstellungsbesprechungen. Denn der 83-Jährige malt auch selbst – in seinem Wohnzimmer steht eine Staffelei, an den Wänden hängen großformatige, farbenfrohe Bilder. Aber auch mit Nachrichten aus der Politik und aus dem Sport beschäftigt er sich regelmäßig und ausführlich.

In Erinnerung an seine Frau

Das Bilderrätsel löst der Kaufbeurer jeden Tag – und ruft dann sofort an, um am Gewinnspiel teilzunehmen. „Meine Frau ist vor eineinhalb Jahren verstorben, sie hat immer gesagt, dass ich mitmachen soll. Daran halte ich mich“, erzählt Huf. Derart großes Glück im Spiel habe er bisher aber noch nicht gehabt: „Beim Wochenend-Kreuzworträtsel habe ich mal 100 Euro gewonnen. Aber 1.000 Euro, das ist schon was.“

Freude über positive Diagnose beim Arzt

Es sei für ihn bereits die zweite gute Nachricht in dieser Woche. „Gestern war ich beim Arzt, um mit ihm das Ergebnis einer Untersuchung zu besprechen. Er hat mir gesagt, dass alles in Ordnung ist“, freut sich der rüstige Senior. Mit dem Preisgeld möchte er zunächst an Allerheiligen seine Familie groß zum Essen einladen. Und später vielleicht noch ein paar Künstlerutensilien kaufen, „mir fällt schon was ein“, ist sich Huf sicher.