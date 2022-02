AZ-Krapfen – zum Verputzen fast zu schade: So kam die Gratis-Aktion an

Feines Gebäck und Knallgäuer in Kaufbeuren: Das gepflegte Faschingsgedeck der Allgäuer Zeitung findet in der Sparkassen-Passage reißenden Absatz.

15 Minuten vor dem Start: Die ersten Leserinnen und Leser unserer Zeitung stellen sich artig in die Reihe. Ein bisschen müssen sie allerdings noch warten an diesem Marktdonnerstag in der Kaufbeurer Sparkassen-Passage. Dann beginnt die Ausgabe der kostenlosen AZ-Krapfen aus der Irseer Bäckerei Koneberg, die den Kaufbeurern in diesen so gar nicht lustigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen. Zu jedem Krapfen einen Knallgäuer, die Faschingspostille aus der Kaufbeurer Redaktion, die einen etwas anderen Blick auf Ereignisse in Stadt und Land bietet. Ein Kombi-Angebot, das an diesem Lumpigen Donnerstag richtig gut ankommt.

Zum Start ist die Schlange 15 Meter lang – und wächst weiter. „Mei, das ist so eine schöne Idee in diesen Zeiten“, meint eine Leserin. Ein Mann ruft aus der Menge: „Ich hätt’ auch gern einen Knallgäuer.“ Eine Neugablonzerin sagt, sie habe sich extra auf den Weg gemacht, um einen der einzigartigen Krapfen mit dem freundlichen Gesicht zu ergattern. Und sie hat Glück. Volker Koneberg von der Traditionsbäckerei in Irsee packt ihr eines der leckeren Gebäcke mit der fruchtig-sauren Cremefüllung und dem AZ-Logo ein. Rappelvoll ist es im benachbarten Café Amici, wo sich die Damen- und Herrenrunden an den Tischen bei reger Diskussion Cappuccinos und Espresso Latte gönnen. Wirt Toni Pisanu freut sich riesig über die Gratis-Aktion der Allgäuer Zeitung, die auch den meisten seiner Gäste den süßen Genuss und erheiternden Lesestoff beschert. „Super Sache“, sagt Pisanu.

Eine halbe Stunde später ebbt die Nachfrage in der Passage langsam ab. Volker Koneberg hält ein Schwätzchen mit Bekannten, die sogar aus Irsee nach Kaufbeuren kommen. Eine dreiviertel Stunde später sind 350 Krapfen und fast 500 Knallgäuer vergriffen. Das Extrablatt werden sich viele aufbewahren – eh klar. Aber den Krapfen? „Viel zu schade zum Verputzen“, meint eine Leserin. „Den heb’ ich mir noch auf.“