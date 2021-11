Börsenexperte: Was Corona mit unserem Ersparten macht

ARD-Börsenexperte Markus Gürne geht in einem Livestream der VR Bank Augsburg-Ostallgäu der Frage nach, ob Corona unseren Wohlstand gefährdet.

22.11.2021 | Stand: 13:46 Uhr

Welche Auswirkungen hat das Corona-Virus auf unsere Wirtschaft, das Finanzsystem und unseren Wohlstand? Verliere ich meinen Arbeitsplatz? Gefährdet das „Wirtschaftsvirus“ auch mein Erspartes oder meine Altersvorsorge? Wird uns diese Krise so lange nachhängen wie schon die Finanzkrise? ARD-Börsenexperte Markus Gürne beschäftigt sich in einem Livestream der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu am dienstag, 30. November, um 18.30 Uhr mit diesen Aspekten. In der kostenfreien Veranstaltung Gürne spürt Gürne der Frage nach, wie Corona die Welt verändert hat und was das konkret für uns bedeutet.

Börsenexperte beantwortet Fragen

Markus Gürne ist Leiter der ARD-Börsenredaktion und Moderator mehrer Wirtschaftssendungen. Er war während des Golfkrieges ARD-Sonderkorrespondent im Irak und später Auslandskorrespondent für Südasien. Für die Wirtschaftsberichterstattung in Corona-Zeiten erhielt er 2020 den Ernst-Schneider-Sonderpreis. Sein Vortrag bei der VR Bank dauert 60 Minuten, anschließend werden Fragen aus dem Chat beantwortet.

