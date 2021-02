Senioren sollten per Post erfahren, wie sie sich für einen Impftermin anmelden. Doch der Brief kam zu spät an. Wie das Landratsamt auf die Vorwürfe reagiert.

07.02.2021 | Stand: 12:43 Uhr

Der Vater von Silvia Frank hat lange auf den Brief gewartet. Als das Schreiben vom Landratsamt Ostallgäu endlich ankam, rief er gleich unter der angegebenen Nummer an. Es habe mehrere Stunden gedauert, bis ihr Vater jemanden erreichte, schildert die Oberostendorferin. Doch der Senior gab nicht auf, er wollte unbedingt einen Termin vereinbaren, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen (hier alle Entwicklungen zu Corona im Allgäu).