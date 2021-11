Bürger protestieren gegen Mobilfunkmast

Frankenrieder demonstrieren vor der Gemeinderats-Sitzung in Mauerstetten gegen Antennen bei der Mooshütte. Ob ihre Forderungen erfüllt werden, ist noch unklar.

Von Klaus Dieter Treude

22.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Demonstranten aus Frankenried empfingen am Donnerstagabend Ratsmitglieder und Zuhörer zur Gemeinderatssitzung in Mauerstetten. Ihr Begehr: Bürgermeister Armin Holderried und der Gemeinderat mögen sich noch einmal vor der Zustimmung zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes in unmittelbarer Nähe der Mooshütte eingehend von neutralen Fachleuten beraten lassen. Besonders über die negativen Auswirkungen der Strahlenbelastung der auf solchen Masten montierten Antennen für die Anwohner. Kürzlich hatte der Gemeinderat bereits dem Bau eines derartigen Masten im Krummenholz zugestimmt.