B12-Ausbau bleibt das Reizthema

Die Kreisgruppe des Bundes Naturschutz kündigt auf der Jahresversammlung in Kaufbeuren weitere Aktionen an. Wahlen bestätigen Vorstandsteam um Josef Kreuzer im Amt.

30.10.2022 | Stand: 15:05 Uhr

Bei der Jahresversammlung des Bundes Naturschutz (BN) haben die Mitglieder Josef Kreuzer als Vorsitzenden bestätigt. Wieder gewählt wurden auch Thomas Reichart und Hans Hack als stellvertretende Vorsitzende und Herbert Noske als Kassier. Delegierte bleiben Helmut Hufmann und Hans Hack, Ersatzdelegierte ist Chrissi Myrtsidou-Jung. Als Beisitzerinnen und Beisitzer wurden die Vertreter der Ortsgruppen gewählt: Ilona Deckwerth für Füssen, Robert Gött aus Marktoberdorf, Rosmarie Mair für Obergünzburg, Markus Rundt aus Schwangau, Josef Beller für Seeg, Gerhard Ruf für Gennach-Singold und Ralf Strohwasser für nachhaltiges Marktoberdorf. Kassenprüfer bleibt Josef Beller.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten sieht der BN darin, den vierspurigen Ausbaus der B12 zu verindern, berichtete Thomas Reichart, der eine Radl-Demo mit dem Bündnis „B12 so nicht“ organisiert hatte. Der Planfeststellungsbeschluss zur B12, der im Juni veröffentlicht wurde, ignoriere die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes, so Reichart. Die Kosten explodierten und das Bauamt gebe offen zu, dass die Maßnahme weit teurer werde als geplant. Aufgrund eines fehlenden Tempolimits werde der Verkehr mehr und lauter. Deshalb werde zusammen mit der Kreisgruppe Oberallgäu und dem Landesverband gegen den Ausbau geklagt. Zudem soll es weitere Aktionen geben-

Vorsitzender Kreuzer berichtete in seinem Jahresrückblick über zahlreiche weitere Aktivitäten. Bei der Amphibienaktion retteten Helferinnen und Helfer in über 1000 Stunden insgesamt über 20.000 Grasfrösche, Kröten und Molche.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Lesen Sie auch

Zum Schutz der Tiere So überleben Igel den Winter in Ostallgäuer Gärten

Bei der Mitgliederwerbung im ganzen Landkreis habe man im Jahr rund 700 neue Mitglieder gewinnen können. Gut 4200 Mitglieder hat die Kreisgruppe jetzt. Erfolgreich sei auch die Haus- und Straßensammlung gewesen, die Realschule Obergünzburg sammelte 4250 Euro für die Natur. Erfreulich, so Kreuzer, sei auch die Entwicklung der Grundstücke, so konnte für das Grundstück am Bodenlosen See bei Hausen ein neuer Pächter gefunden werden, in Irsee wurde eine fast verfallene Hütte mithilfe der Gemeinde Irsee wieder aufgebaut, dort finden wieder viele Aktivitäten für Kinder in der „Wald- und Wiesenschule“ statt. In Schwangau konnte mit Mitteln des Freistaats Bayern ein eineinhalb Hektar großes Grundstück erworben werden, das in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Blütenreiches Ostallgäu“ und weiteren Maßnahmen ökologisch aufgewertete werden soll.

Lesen Sie auch: Lindenberg: Rund 250 Fahrradfahrer demonstrieren gegen B12-Ausbau

Auch die Umweltbildung kam nach fast zwei Jahren Pause wieder voll zum Zug, so wurde von vier Honorarkräften 72 Aktionen an Schulen und Kindergärten durchgeführt.

Im Anschluss wurden langjährige Mitglieder und die langjährigen Vorsitzenden der Ortsgruppen Schwangau, Roman Seider und Walter Hundhammer, und für Füssen Michael Käs geehrt. Im Anschluss hielt Fritz Hindelang einen Vortrag über den Klimawandel und Balkonkraftwerke.