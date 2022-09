B12-Ausbau: Linken-Abgeordnete Ferschl kritisiert "wahnwitzigen Flächenfraß"

Die Allgäuer Linken-Abgeordnete Susanne Ferschl übt wegen des geplanten vierspurigen Ausbaus der B12 Kritik an der Bundesregierung. Was sie jetzt fordert.

05.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der geplante vierspurige Ausbau der B12 zwischen der Autobahn in Buchloe und Kempten erhitzt im Allgäu die Gemüter, verschiedene Demonstrationen und die Klage des Bund Naturschutz machen das deutlich. Auch die Allgäuer Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion die Linke, Susanne Ferschl aus Kaufbeuren, kritisiert den Ausbau: „Die Planungen für den B12-Ausbau sind völlig überzogen. Eine Schnellstraße breiter als die A7, führt zu einem wahnwitzigen Flächenfraß. Der Gipfel ist, dass obendrein keine Geschwindigkeitsbegrenzung vorgesehen ist. Das wird zu mehr Verkehr, einer starken Lärmbelastung für die Anwohner und schlimmstenfalls zu mehr Unfällen führen.“ Außerdem scheine der Bundesregierung mit grüner Beteiligung der Klimaschutz nicht unbedingt wichtig zu sein.

Ferschl kritisiert B12-Ausbau: "Ernüchternde Antwort der Regierung"

Ferschl hat die Bundesregierung gefragt, mit wie vielen zusätzlichen Emissionen zu rechnen und wie der Ausbau mit den Klimaschutzzielen vereinbar sei. „Die Antwort ist ernüchternd. Das gesetzliche Gebot, auch bei der Zulassung von Straßenbauprojekten die im Klimaschutzgesetz festgelegten Klimaschutzziele zu berücksichtigen, scheint die Regierung selbst nur als eine lockere Vorgabe zu betrachten“, teilt Ferschl mit. (Lesen Sie dazu auch: Aktionsbündnis organisiert Fahrraddemo auf der B12)

Abgeordnete will Elektrifizierung der Bahn ausbauen

Statt Flächenversiegelung durch Straßenbau müssten endlich Investitionen in die Elektrifizierung der Bahnstrecken im Allgäu vorangebracht werden. „Um klimaneutral zu werden, müssen wir in den ÖPNV investieren und nicht in den Straßenverkehr“, betont Ferschl. Sie fordert einen flächendeckenden Ausbau des ÖPNV, der kostenfrei ist. Spanien mache es vor und finanziere mit der Übergewinnsteuer von Unternehmen den kostenlosen ÖPNV.