Fast doppelt so schnell als erlaubt: Autofahrer mit 193 km/h auf der B12 unterwegs

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B12 bei Germaringen wurde ein Autofahrer aus München geblitzt, der mit 193 km/h unterwegs war.

19.02.2022 | Stand: 12:56 Uhr

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B12 auf Höhe Germaringen im Ostallgäu wurde am Freitagmorgen ein 45-jähriger Autofahrer aus München geblitzt. Der Mann war in Richtung Kempten unterwegs, berichtet die Polizei. Die Geschwindigkeitsmessung ergab eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 193 km/h - erlaubt sind auf der B12 in diesem Bereich 100 km/h.

Zusätzlich überholte der Autofahrer im Überholverbot zwei Lkw und fuhr dabei über die durchgezogene Linie. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige mit einem Bußgeld von mindestens 1450 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und drei Monate Fahrverbot.

