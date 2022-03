Ein 24-jähriger Mann hat auf der B12 zwischen Kaufbeuren und Marktoberdorf deutlich zu fest aufs Gaspedal gedrückt. Welche Strafe den Fahrer jetzt erwartet.

07.03.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Auf der B12 - Höhe "Mooshütte" - hat eine Zivilstreife am Sonntag einen Raser gestellt. Die Polizei maß bei dem 24-jährigen Autofahrer eine Höchstgeschwindigkeit von 183 Stundenkilometern. Erlaubt sind an der Stelle 100 km/h. Der Fahrer muss jetzt mit einem Bußgeld von mindestens 1.400 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen, so die Polizei.

