B16-Ortsumfahrung in Pforzen - wann geht es mit der Planung weiter?

Die vorgestellte Variante zur B16-Ortsumfahrung in Pforzen (Ostallgäu) ist umstritten. Wann sich der Gemeinderat positionieren will.

01.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Schwerlastverkehr donnert nach wie vor durchs Dorf, doch um die Pläne für die B16-Ortsumfahrung Kaufbeuren/Pforzen ist es in den vergangenen Wochen ruhig geworden. Zuvor war öffentlich vehement über das Für und Wider einer Variante diskutiert worden, die das verantwortliche Staatliche Bauamt in Kempten vorgestellt hatte. Der Gemeinderat in Pforzen wollte sich ursprünglich nach der Sommerpause positionieren, das heißt, grundsätzlich für oder gegen diese Variante stimmen, damit das Bauamt in diese Richtung weiterplanen kann oder eben nicht. Die Grundsatzentscheidung in dem Gremiun ist allerdings noch nicht erfolgt. Bürgermeister Herbert Hofer geht davon aus, dass es erst Anfang nächsten Jahres soweit ist.

