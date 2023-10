Babsi Schwarz: Von Kaufbeuren über Leipzig in magische Welten

Autorin Babsi Schwarz hat den Roman „Meer der Legenden: Nixenwunsch“ veröffentlich. Der zeugt nicht nur von blühender Fantasie, sondern auch von Geschäftssinn.

Von Jana Borowski

29.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Geschichten zu Ende denken, Comics zeichnen, mit Freunden Gedanken weiterspinnen – die kreative Auseinandersetzung mit den Dingen hat Babsi Schwarz schon während ihrer Schulzeit zum Verfassen eigener Texte inspiriert. Der Austausch in Internetforen versorgte sie stets mit neuen Ideen und ermutigte die gebürtige Allgäuerin, die in Kaufbeuren aufgewachsen ist und das hiesige Marien-Gymnasium besucht hat, zum Veröffentlichen ihrer Geschichten. In der Oberstufe besuchte sie die Leipziger Buchmesse, tauchte ein in die intensiv vernetzte Welt der Literaturbranche, knüpfte wertvolle Kontakte zu Autorinnen und Autoren und gehört inzwischen selbst dieser Riege an.

