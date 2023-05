Baby in Wohnung eingeschlossen: Feuerwehr Kaufbeuren hilft

Voller Sorge ruft eine Mutter am Freitagvormittag die Feuerwehr Kaufbeuren. Ihr war die Tür zugefallen - und ihr Baby blieb schreiend in der Wohnung zurück.

05.05.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Die Tür einer Wohnung in der Radler Straße in Kaufbeuren-Neugablonz hat die Kaufbeurer Feuerwehr am Freitagvormittag geöffnet.

Schreiendes Kleinkind allein in der Wohnung

Der Besitzerin war die Tür versehentlich zugefallen - in der Wohnung blieb ihr schreiendes Kleinkind allein zurück. Voller Sorge rief die ängstliche Mutter die Kaufbeurer Feuerwehr. Die konnte die Tür schließlich öffnen, ohne diese dabei zu beschädigen.

"Überglückliche Mutter konnte ihr Kind in Empfang nehmen"

Nach einer dreiviertel Stunde war der Einsatz beendet und "die überglückliche Mutter konnte ihr Kind in Empfang nehmen", wie es in der Feuerwehr-Meldung heißt. Vor Ort waren 14 Helferinnen und Helfer mit drei Einsatzfahrzeugen.