03.03.2021 | Stand: 13:15 Uhr

Nicht auf einen Enkeltrick-Betrug per Telefon reingefallen ist eine Seniorin aus Bad Wörishofen. Am Dienstagnachmittagmeldete sich laut Polizei ein junger Mann telefonisch bei einer Seniorin aus Bad Wörishofen mit den Worten: „Hallo, ich bin's“. Da die Frau zunächst nicht wusste, wer der Anrufer sei und dieser mit einer unterdrückten Rufnummer anrief, fragte sie nach. Ohne seinen Namen zu nennen, gab er immer wieder an, dass er der Enkel der Angerufenen sei. Aufgrund der Medienberichterstattung über den weitverbreiteten „Enkeltrick“ durchschaute die aufmerksame Frau aber den Anrufer und log diesen an, dass sie gar keine Enkel habe. Daraufhin legte der Betrüger nach Angaben der Polizei prompt auf und die Seniorin hatte ihre Ruhe.

Bad Wörishofen: Seniorin durchschaut Enkeltrick und lügt Betrüger an

Durch ihr besonnenes Verhalten am Telefon bewahrte sich die Frau selbst vor finanziellem Schaden. Die Telefonbetrüger versuchen bei derartigen Gesprächseröffnungen die meist älteren Opfer zu einer Namensnennung eines ihrer Angehörigen zu bewegen, im Sinne wie: „Ach, bist du es Peter/Sabine“. Mit diesem Vornamen ziehen sie dann die Betrugsmasche weiter auf - bis hin, dass die Opfer dann schließlich Geld überweisen oder übergeben, um dem vermeintlich meist angeblich in Geldnot befindlichen Verwandten zu helfen. Mit ihrer Notlüge gelang es der Seniorin, die Betrugsabsicht zu entlarven und schlug den Betrüger letztendlich mit seinen eigenen Waffen in die Flucht.

