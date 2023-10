Pläne für den Bärensee kommen nicht voran - woran es hakt

Der Bärensee in Kaufbeuren soll als Naherholungsziel aufgewertet werden. So richtig kommt die Stadt dabei nicht voran. Jetzt gibt es kleine Fortschritte.

19.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der große Sprung ist es nicht. Eher ein Hüpfer. So richtig kommt die immer wieder diskutierte Aufwertung des Umfeldes am Bärensee als Naherholungsgebiet nicht voran. Bald könnte es aber zumindest mehr Sitzgelegenheiten und Mülleimer sowie eine vernünftige Beschilderung auf der Ostseite des Gewässers geben. Der städtische Umweltausschuss sprach sich in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, sinnvolle Standorte zu suchen.

